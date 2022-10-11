Незважаючи на атаки РФ: у НАТО заявили, що не закриватимуть небо над Україною

Альянс не має наміру брати участь у війні проти РФ, тому позиція блоку щодо закриття неба над Україною не змінилася. Однак у НАТО обговорять питання посилення української ППО, заявила постійна представниця США.

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НАТО не переглядатиме свою позицію щодо питання про закриття неба над Україною, незважаючи на масовані ракетні удари військ РФ по її території. Альянс не має наміру ставати безпосереднім учасником війни. Про це у вівторок, 11 жовтня, під час брифінгу заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.

Відповідаючи на запитання, чи достатньою підставою для НАТО є масований обстріл української території військами РФ 10 жовтня для того, щоб Альянс закрив небо над Україною, постпред Вашингтона послалася на позицію країн-членів військового блоку, яка полягає в тому, що НАТО не потрібно ставати учасником війни".

"Тому я не бачу змін у цій позиції", — сказала Сміт.

Також представниця США у Північноатлантичному альянсі зазначила, що війна продовжує залишатися конфліктом між двома країнами – Росією та Україною – хоч НАТО і підтримує Київ військовим спорядженням, фінансуванням та гуманітарними вантажами.

"Багато союзників (по Альянсу) надають допомогу за всіма трьома напрямками. Таким чином, НАТО, як і раніше, переконане, що йому необхідно продовжувати надавати підтримку, необхідну Україні для захисту своєї території", — додала Сміт.

За словами постпреда, члени НАТО під час міністерської зустрічі 12-13 жовтня обговорять, яку ще допомогу у протистоянні з РФ можна надати Україні. Акцент у завтрашніх дискусіях буде зроблено на питанні надання Києву ППО, повідомила Сміт.

"Запідозрюю, що акцент завтра буде зроблено на ППО більш конкретно. Безумовно, союзники та партнери вітали новини, що надходять як зі США, так і з Німеччини, щодо деяких додаткових коштів ППО, які будуть надані українцям. Але я сподіваюся, що ми ще почуємо (про це надалі.) І нам потрібно буде подивитися, чим завершаться ці зустрічі... щоб дізнатися, які додаткові кроки зроблять партнери та союзники, підтримуючи Україну в майбутньому", — заявила представниця Вашингтона у Брюсселі.

Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени блоку розглянуть можливість постачання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони на тлі масованих атак з боку військ РФ.

Також Столтенберг зазначив, що програш України у війні проти РФ означатиме програш і для самого Альянсу.