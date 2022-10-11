НАТО розгляне можливість дати Україні більше ППО на фоні атак РФ, — Столтенберг

За словами генсека, Північноатлантичний Альянс також має намір захищати критичну інфраструктуру після диверсій на "Північних потоках".

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Північноатлантичний Альянс розгляне можливість надати Україні більше систем протиповітряної оборони через масовані атаки країни-агресора. Про це на сьогоднішньому брифінгу в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невиборчих атак на цивільне населення та критично важливі об'єкти інфраструктури, президент Путін зазнає невдачі в Україні", — зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно.

Коментуючи вчорашні удари по українських містах, глава Альянсу зазначив, що атаки Росії по цивільній інфраструктурі та населенню неприйнятні.

За його словами, союзники обміркують, як збільшити постачання ППО й іншого озброєння.

Крім того, генсек розповів, що на зустрічі глав міністерств оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 12-13 жовтня в столиці Бельгії, буде обговорено захист критичної інфраструктури. Це особливо актуально через нещодавні диверсії на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та інші західні політики відреагували на масові обстріли території України з боку військ РФ 10 жовтня. Світові лідери висловили глибоке занепокоєння російською агресією, частина з них пообіцяли надати Києву додаткове озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Альянс не повинен чекати на використання росіянами ядерної зброї, а може нейтралізувати загрозу превентивно.