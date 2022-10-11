НАТО рассмотрит возможность дать Украине больше ПВО на фоне атак РФ, – Столтенберг

По словам генсека, Североатлантический Альянс также намерен защищать критическую инфраструктуру после диверсий на "Северных потоках".

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Североатлантический Альянс рассмотрит возможность предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны в связи с массированными атаками страны-агрессора. Об этом на сегодняшнем брифинге в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В то время как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным атакам на гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры, президент Путин терпит неудачу в Украине", –– отметил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Комментируя вчерашние удары по украинским городам, глава Альянса отметил, что атаки России по гражданской инфраструктуре и населению неприемлемы.

По его словам, союзники обдумают, как увеличить поставки ПВО и другого вооружения.

Помимо этого, генсек рассказал, что на встрече глав министерств обороны стран-членов НАТО, которая состоится 12-13 октября в столице Бельгии, будет обсуждаться защита критической инфраструктуры. Это особенно актуально из-за недавних диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики отреагировали на массированные обстрелы территории Украины со стороны войск РФ 10 октября. Мировые лидеры выразили глубокую озабоченность российской агрессией, часть из них пообещали предоставить Киеву дополнительное вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альянс не должен дожидаться использования россиянами ядерного оружия, а может нейтрализовать угрозу превентивно.