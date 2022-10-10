"Глубоко шокированы": как мир реагирует на массированный обстрел Украины войсками РФ

Западные политики пообещали оставаться с Украиной до победы над РФ и предоставить ей дополнительную помощь, в том числе оружие.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики прокомментировали массированные обстрелы территории Украины со стороны войск РФ 10 октября. В целом, мировые лидеры выразили глубокую озабоченность российской агрессией, часть из них пообещали предоставить Киеву дополнительное вооружение. Фокус собрал реакции западных политиков на сегодняшние удары Вооруженных сил РФ по Украине.

В частности, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "глубоко шокирован" масштабными ударами РФ по Украине, отметив, что действия российских войск "являются еще одной неприемлемой эскалацией войны", в результате которой "гражданские платят самую высокую цену".

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что украинцы продолжат бороться с российской агрессией, несмотря на масштабную атаку.

"Шокирована и потрясена жестокими нападениями на украинские города. Путинская Россия снова показала миру, за что она выступает: жестокость и террор. Я знаю, что украинцы останутся сильными. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется, всеми средствами, которые у нас есть", — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Осудил российские удары по Украине и верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что Евросоюз поддерживает украинский народ, а дополнительная помощь Киеву со стороны политического блока уже в пути. Боррель выразил свою обеспокоенность атакой РФ и в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в социальных сетях назвал атаки российских Вооруженных сил "ужасающими", добавив, что действия Кремля показывают его отчаяние.

Приверженность поддержке Украины и привлечению к ответственности российского режима – мы решим это вместе с "Большой семеркой", — заявил европейский чиновник.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс также продолжит поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с кремлевской агрессией столько, сколько это будет нужно".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро также написал, что его страна будет еще больше поддерживать народ Украины в борьбе за свободную и суверенную страну.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на фоне ударов РФ провел срочные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, с лидером ФРГ глава украинского государства договорился о созыве экстренного заседания группы "Большой семерки", где запланировано выступление Зеленского.

С Макроном украинский лидер обсудил усиление системы противовоздушной обороны и международной реакции на российскую агрессию. В свою очередь Франция намерена усилить поддержку Украины, в том числе увеличив поставки военной техники, заверил французский глава государства.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заверила, что в ближайшие дни Украина получит первую систему ПВО IRIS-T.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заверила своего украинского коллегу, что ответ на атаки России "будет еще более решительной практической поддержкой Украины".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал удары войск РФ по Украине "крайне подлыми". По словам главы латвийского правительства, действия Кремля являются свидетельством его "бессмысленной жестокости", а Украина заслуживает помощи Запада для победы в войне.

Президент Польши Анджей Дуда после разговора с Зеленским заверил, что будет обсуждать с другими мировыми лидерами вопрос привлечения России к ответственности за ее массовые военные преступления, в том числе и те, которые были совершены сегодня в отношении Украины.

Напомним, сегодня утром Вооруженные силы РФ выпустили по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из которых удалось сбить. Остальные поразили критическую инфраструктуру и гражданские объекты, в результате атаки есть погибшие и раненые.

В свою очередь бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, назвал ракетные удары по украинским городам "первым эпизодом" российской агрессии и пообещал, что последуют другие