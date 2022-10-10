"Искандеры", "Калибры", дроны-камикадзе Shahed-136: чем и откуда ВС РФ атаковали Украину

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 ракет, более половины были сбиты ПВО, также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Российский президент Владимир Путин утром 10 октября отдал приказ атаковать украинские города со всех направлений ракетами разных типов, в частности, с акватории Черного моря и Каспийского региона. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Из района Каспия ВС РФ запустили стратегические крылатые ракеты Х-101 И Х-555 с помощью 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Тем временем с кораблей в Черном море были выпущенны крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, с разных направлений Россия открыла огонь с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Также враг применил ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ "Торнадо-С".

Сколько ракет было выпущено по Украине?

По состоянию на 11:40 10 октября Россия выпустила по всей территории Украины более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск было сбито около 45 ракет. Кроме того, ПВО уничтожили 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" сообщали, что на Украину нацелено 40 "Калибров". В Черном море ВС РФ вывели 6 судов, в том числе 2 подводных. По данным ВСУ, ракетные удары и атаки дронами-камикадзе могут проходить с моря, с воздуха и с суши.

Утром 10 октября Россия атаковала Киев, Харьков, Львов, Днепр и другие населенные пункты. Удары, в частности, пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям подачи электричества, воды и связи.

Тем временем в МИД Молдовы заявили о пролете над территорией страны трех ракет. После этого Кишинев вызвал российского посла и потребовал объяснений по поводу действий российской армии.