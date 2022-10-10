Российские ракеты бьют по энергетической инфраструктуре Украины

Перебои с электричеством зафиксированы в Львовской области, а также в Харькове, Полтаве и других городах.

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Руководитель Львовской областной военной администрации Михаил Козицкий сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Он пообещал сообщить подробности позже и призвал жителей области не покидать убежища.

"Есть угроза новых ракетных ударов, — предупредил Козицкий. — Не распространяйте фото, видео и предположений, не помогайте врагу".

Корреспонденты Фокуса сообщают о том, что свет пропадает в других регионах, в частности, в Харькове и Полтаве. В пабликах сообщают о перебоях с электричеством в других городах страны.

В соцсетях пишут о прилетах по ТЭЦ в Киеве и Обухове.

Массированная ракетная атака на Украину началась утром 10 октября. В Киеве ракетные удары пришлись сначала по центру, потом — по другим районам города. Также под обстрелами оказались другие крупные города страны, в частности, Львов и Харьков.

Ранее журналист Юрий Бутусов предупреждал, что от россиян стоит ожидать попыток повторения февральского сценария войны.