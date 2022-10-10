Російські ракети б'ють по енергетичній інфраструктурі України

Перебої з електрикою зафіксовано у Львівській області, а також у Харкові, Полтаві й інших містах.

Related video

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Михайло Козицький повідомив, що російські окупанти завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Він пообіцяв повідомити подробиці пізніше та закликав мешканців області не залишати укриття.

"Є загроза нових ракетних ударів, — попередив Козицький. — Не розповсюджуйте фото, відео та припущень, не допомагайте ворогові".

Кореспонденти Фокусу повідомляють про те, що світло зникає в інших регіонах, зокрема, у Харкові та Полтаві. У пабліках повідомляють про перебої з електрикою в інших містах країни.

У соцмережах пишуть про прильоти ТЕЦ у Києві й Обухові.

Масована ракетна атака на Україну розпочалася вранці 10 жовтня. У Києві ракетні удари припали спочатку по центру, потім — по інших районах міста. Також під обстрілами опинилися інші великі міста країни, зокрема Львів і Харків.

Раніше журналіст Юрій Бутусов попереджав, що від росіян варто очікувати на спроби повторення лютневого сценарію війни.