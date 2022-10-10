Буде схоже на лютий: Бутусов спрогнозував стратегію росіян на новому етапі війни

На думку журналіста, росіяни можуть спробувати за рахунок мобілізованих повторити наступи на багатьох напрямках на півночі та сході України.

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Журналіст Юрій Бутусов припустив, як може діяти російське військово-політичне керівництво на новому етапі війни. Він вважає, що метою сьогоднішнього проведення засідання Ради Безпеки РФ стане затвердження стратегії, здатної переламати програшний для Кремля хід війни.

"Очевидно, що мобілізація і зміна командування війною в РФ спрямовані на проведення нової великої наступальної операції, мета якої — перехоплення стратегічної ініціативи, яку Росія втратила ще в березні, — зазначив Бутусов. — Мені здається, Росія намагатиметься повторити великими силами ту саму стратегію, з якої починала "перший і другий етапи спецоперації".

Придушення ППО та терористичні атаки

На думку журналіста, російське командування може здійснити нову спробу знищення системи протиповітряної оборони України, щоб встановити панування у повітрі за напрямками головних ударів. Про це, зокрема, свідчить призначення новим командувачем об'єднаної операцією РФ в Україні командувача Повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна.

Наразі окупанти намагаються виявити систему ППО за допомогою іранських безпілотників, які вилітають за різними напрямками. При цьому росіяни стали рідше використовувати балістичні, крилаті й авіаційні ракети, що може говорити про накопичення запасів для масованої атаки за певними напрямками.

Також армія РФ продовжуватиме завдавати терористичних ударів по житлових будинках Запоріжжя, Миколаєва та Харкова, оскільки російські генерали вважають ці дії "ізоляцією районів бойових дій". Крім цього, окупанти можуть бити по об'єктах енергопостачання в містах, залізничних станціях в районі річки Дніпро, стратегічних мостах, щоб вивести з ладу систему комунікацій. До цього активно закликають у Росії.

"Росія продовжуватиме стратегію "покарання міст і населення" за те, що в них розгорнуті сили оборони", — упевнений Бутусов.

Він також очікує на нові спроби наступу росіян за участю мобілізованих резервістів і приватних армій Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина. Основна маса мобілізованих має прибути до України протягом найближчих кількох тижнів.

Ці сили російські генерали можуть відправити на ті ж напрямки, які росіяни вже не раз намагалися атакувати.

Де можуть вдарити росіяни?

На думку Юрія Бутусова, варто очікувати на новий наступ на напрямі Бахмут-Соледар. Кремлю важливо досягти там успіху, щоб дати звіт про перемогу перед росіянами. Крім того, Суровікін, Кадиров і Пригожин хочуть показати, що вони кращі полководці, ніж начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, тож вони спробують прорватися у стратегічно важливий Бахмут.

На напрямі Сватово-Кременна російська армія спробує контратаками скувати українські війська під Сватовим, знову захопити Лиман і вибити українців за межі Луганської області. Російські мобілізовані вже пішли у бій на цьому напрямку, щоб утримати від колапсу оборону.

На напрямку Вугледар-Новоселівка росіянам важливо захопити міста, щоб убезпечити коридор у Криму від українського наступу в Запорізькій області.

Локальні атаки на напрямі Авдіївка-Мар'їнка будуть здійснювати, щоб відсунути українські війська від Донецька.

У Херсонській області противник посилюватиме оборону і якомога довше утримуватиме Каховський плацдарм, проте масштабний наступ там неможливий, оскільки комунікації через Дніпро знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

[ + – ] За рахунок мобілізованих росіяни можуть спробувати знову прорватися в Україну з півночі

Щоб перешкодити українцям продовжувати наступ, росіяни можуть спробувати скувати ЗСУ на півночі, створивши загрозу на напрямках Київ-Чернігів-Харків-Суми. Також РФ намагатиметься втягнути у війну білоруську армію.

"Російське командування намагатиметься отримати ініціативу за рахунок зміни тактики та за рахунок екстенсивного збільшення чисельності, — вважає Бутусов. — Путінські генерали шукають можливості утримати захоплене в Луганській та Херсонській областях, і змусити ЗСУ зупинити наступальні операції. Але тактичними рішеннями це можна лише відтермінувати на час. Перевагу у стратегії такими діями отримати неможливо. У той момент, коли російська мобілізована армія не зможе утримати фронт, який не змогла утримати професійна армія, інструментів утримання наземного фронту у Путіна не стане вже жодних".

Нагадаємо, у Білорусі хочуть провести військові навчання, до яких залучать від 5 до 7 тис. резервістів. 8 жовтня представники Мінська звинуватили Україну в підготовці нападу на Білорусь. В МЗС України назвали звинувачення інсинуаціями.