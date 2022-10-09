Підступи РФ: у Лукашенка звинуватили Україну у підготовці нападу на країну

Представники МЗС України закликали білорусів не піддаватися на провокації, а Білорусь — не виконувати забаганки Кремля, оскільки РФ може намагатися дискредитувати Україну.

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Представники Мінська звинуватили Україну у підготовці нападу на Білорусь. У білоруське МЗС 8 жовтня викликали посла України Ігоря Кизима і вручили дипломатичну ноту, в якій йдеться про удар, що планується. Про це повідомляє "Ъ".

У МЗС України назвали звинувачення інсинуаціями режиму білоруського лідера Олександра Лукашенка. За словами українських дипломатів, офіційний Київ дотримується норм міжнародного права та ніколи не планував захоплення чужих територій. За словами представників МЗС, вони припускають, що таким чином РФ може намагатися дискредитувати Україну.

Київ закликав керівництво Білорусі "перестати виконувати забаганки Кремля", а мешканців країни — не піддаватися на провокації.

Олександр Лукашенко стверджує, що його країна не бере участі та не планує надалі брати участь у війні в Україні. Разом з тим РФ використовує територію Білорусі як майданчик для атак по Україні.

Нагадаємо, що білоруські війська спільно з ЗС РФ можуть використовуватись для захисту "Союзної держави". На нещодавньому брифінгу міністр оборони країни Віктор Хренін заявив про необхідність бути готовими відбити напад Польщі, Литви, Латвії та України.

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь передала Росії понад 10 тисяч тонн боєприпасів. За даними Генштабу ЗСУ, приблизно 30 вагонів виїхали з Білорусі у бік Донецька та Херсона.