Происки РФ: у Лукашенко обвинили Украину в подготовке нападения на страну

Представители МИДа Украины призвали белорусов не поддаваться на провокации, а Беларусь — не выполнять прихоти Кремля, поскольку РФ может пытаться дискредитировать Украину.

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Представители Минска обвинили Украину в подготовке нападения на Беларусь. В белорусский МИД 8 октября вызвали посла Украины Игоря Кизима и вручили дипломатическую ноту, в которой говорится о планирующемся ударе. Об этом сообщает "Ъ".

В МИДе Украины назвали обвинения инсинуациями режима белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам украинских дипломатов, официальный Киев придерживается норм международного права и никогда не планировал захват чужих территорий. По словам представителей МИДа, они допускают, что таким образом РФ может пытаться дискредитировать Украину.

Киев призвал руководство Беларуси "перестать выполнять прихоти Кремля", а жителей страны — не поддаваться на провокации.

Александр Лукашенко утверждает, что его страна не участвует и не планирует в дальнейшем участвовать в войне в Украине. Вместе с тем, РФ использует территорию Беларуси как площадку для атак по Украине.

Напомним, что белорусские войска совместно с ВС РФ могут использоваться для защиты "Союзного государства". На недавнем брифинге министр обороны страны Виктор Хренин заявил о необходимости быть готовыми отразить нападение Польши, Литвы, Латвии и Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь передала России свыше 10 000 тонн боеприпасов. По данным Генштаба ВСУ, примерно 30 вагонов выехали из Беларуси в сторону Донецка и Херсона.