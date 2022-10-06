Группировка готова: Беларусь может развернуть с РФ войска для защиты "Союзного государства"

Во время брифинга глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил журналистам, что страна должна готовиться отражать нападение со стороны Польши, Литвы, Латвии и Украины.

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Армия Беларуси готова к разворачиванию боевых действия и исполнению боевых заданий на ряду с российской армией. Такое заявление 6 октября сделал глава Минобороны страны Виктор Хренин.

По словам Хренина, уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны.

Глава Минобороны Беларуси также подчеркнул, что в стране приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

Хренин также добавил, что все эти действия — реакция беларусской армии на якобы готовящиеся провокации со стороны Польши, Литвы, Латвии и Украины. Хренин считает, что руководства этих стран сначала начнут расшатывать внутреннюю ситуацию в республике, а затем будут покушаться на территориальную целостность РБ.

Напомним, ранее КГБ Беларуси обвинило "коллективный Запад" в желании захватить Минск. По словам главы Комитета Ивана Тертеля оппозиционные силы при поддержке так называемого "коллективного Запада" могут попытаться проникнуть в Беларусь с помощью вооруженной группы. Ее цель – захватить один из райцентров для создания плацдарма продвижения на Минск.

Фокус также писал о том, что Беларусь обвинила Запад в подготовке к войне. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что, по данным военного командования, соседние с республикой страны Запада готовятся к полномасштабной войне. Соответствующее заявление глава оборонного ведомства Беларуси сделал после совещания с лидером республики Александром Лукашенко.