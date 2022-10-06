Угруповання готове: Білорусь може розгорнути з РФ війська для захисту "Союзної держави"

Під час брифінгу глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін заявив журналістам, що країна має готуватися відбивати напад з боку Польщі, Литви, Латвії та України.

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Армія Білорусі готова до розгортання бойових дій та виконання бойових завдань поруч із російською армією. Таку заяву 6 жовтня зробив голова Міноборони країни Віктор Хренін.

За словами Хреніна, вже сьогодні війська та сили виконують завдання бойового чергування у посиленому режимі. Постійно ведеться розвідка у всіх її видах, організовано обмін розвідувальною інформацією з нашими союзниками, здійснюється охорона та захист державного кордону нашої країни.

Глава Міноборони Білорусі також наголосив, що в країні прийнято необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки. Регіональне угруповання військ та сил Білорусі та Росії готове до розгортання та виконання завдань із збройного захисту Союзної держави.

Хренін також додав, що всі ці дії — реакція білоруської армії на провокації, що нібито готуються, з боку Польщі, Литви, Латвії та України. Хренін вважає, що керівництва цих країн спочатку почнуть розхитувати внутрішню ситуацію в республіці, а потім будуть робити замах на територіальну цілісність РБ.

Нагадаємо, раніше КДБ Білорусі звинуватило "колективний Захід" у бажанні захопити Мінськ. За словами голови Комітету Івана Тертеля, опозиційні сили за підтримки так званого "колективного Заходу" можуть спробувати проникнути до Білорусі за допомогою збройної групи. Її мета – захопити один із райцентрів для створення плацдарму просування на Мінськ.

Фокус також писав про те, що Білорусь звинуватила Захід у підготовці до війни. Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив, що за даними військового командування сусідні з республікою країни Заходу готуються до повномасштабної війни. Відповідну заяву глава оборонного відомства Білорусі зробив після наради з лідером республіки Олександром Лукашенком.