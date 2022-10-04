"У нас є конкретні дані": Білорусь звинуватила Захід у підготовці до війни

Міністр оборони республіки генерал Хренін заявив про підготовку військ у сусідніх із Білоруссю країнах Заходу. Ситуація, за його словами, "справді складна".

Related video

Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив, що за даними військового командування сусідні з республікою країни Заходу готуються до повномасштабної війни. Відповідну заяву глава оборонного відомства Білорусі зробив після наради з лідером республіки Олександром Лукашенком, повідомляє агентство БелТА у вівторок, 4 жовтня.

За словами Хреніна, сусідні країни Заходу "готуються до війни", обґрунтовуючи це загрозою зі Сходу, готують інфраструктуру та війська. При цьому міністр запевнив, що Мінськ уважно стежить за ситуацією і виробляє "адекватні заходи реагування".

"У нас є конкретні дані. Ми постійно відстежуємо ситуацію, бачимо, що вони роблять... Ситуація сьогодні справді складна", — цитують Хреніна журналісти.

Білоруський чиновник також заявив, що низка глав сусідніх із Білоруссю країн уже нібито позначили цілі, яких вони хочуть досягти, "працюючи проти нашої країни".

"Реагуватимемо швидко, точно, адекватно тій обстановці, яка виникатиме. Для цього у нас є і сили, і засоби", — підкреслив Хренін.

Нагадаємо, під час наради із силовиками білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів "хоч завтра", щоб завершити війну в Україні.

Водночас Лукашенко запевнив, що Білорусь бере участь у повномасштабній агресії проти України, допомагаючи "лікувати та годувати", проте відправляти своїх військових на фронт Мінськ не має наміру.