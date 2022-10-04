Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України (відео)

Білоруська армія, за словами політика, не відправляє своїх військовослужбовців та нікого не вбиває серед українців.

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Білорусь бере участь у повномасштабному вторгненні ЗС РФ до України. Таку заяву зробив білоруський президент Олександр Лукашенко під час наради з питань військової безпеки.

За його словами, Білорусь бере участь у військовій агресії Росії проти України.

Лукашенко стверджує, що офіційний Мінськ ніколи не приховував цього факту і додав, що білоруських військових не відправляють на територію нашої країни для ведення бойових дій.

"Ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", — підкреслив глава Білорусі і заявив, що Білорусь бере участь у військовій агресії Росії проти України, щоб не допустити поширення збройного конфлікту своїх територіях.

Офіційний Мінськ, за словами Лукашенка, став учасником війни, щоб запобігти "удару з боку країн Балтії". Під час наради білоруський президент вкотре пообіцяв, що не допустить нападу західних країн у спину Росії.

"Так, ми лікуємо людей. Так, ми годуємо людей, і не лише росіян. Ми найбільше годуємо тих біженців, жебраків, бідних людей, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас з України", — продовжив Лукашенко і запевнив, що в іншому форматі Білорусь не братиме участі у повномасштабній війні проти України.

Під час наради із силовиками білоруський президент заявив, що глава Кремля Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів "хоч завтра". Коментуючи військові поставки в Україну, Лукашенко стверджував, що Захід цілеспрямовано проводить "утилізацію озброєння", відправляючи українським Збройним силам нібито застарілу та непотрібну техніку.

[ + – ] Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у вторгненні ЗС РФ до України

Варто зазначити, що напередодні президент Білорусь Олександр Лукашенко оголосив "мобілізацію" серед школярів та державних чиновників, яких Мінськ хоче залучити до збою врожаю.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився готувати Білорусь до воєнного часу.