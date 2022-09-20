Зібрався захищатися від України: Лукашенко доручив готувати Білорусь до воєнного часу

Білоруський лідер стверджує, що в Україні створюються полки, які готові повалити владу в Білорусі та приєднати її до блоку НАТО.

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Олександр Лукашенко наказав розпочати підготовку оборони країни за нормами воєнного часу. У ході зустрічі з державним секретарем Ради безпеки Олександром Вольфовичем він заявив, що напоготові повинні бути не тільки підрозділи регулярної армії, а й народне ополчення. Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "БелТА".

Лукашенко вимагає "не спрощуватися" у сфері військової готовності через ситуацію, що складається, а навпаки, налагодити всі механізми з мобілізації, в тому числі й лави ополчення, за нормами воєнного часу.

"Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав небезпечна. І нам у жодному разі не можна спрощуватися. Треба нам підняти за тривогою якусь військову частину за нормами воєнного часу — отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, — отже, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти — отже, треба", — сказав Лукашенко.

За його словами, питання територіальної оборони особливо актуальне, оскільки ополчення перебуває на стадії формування.

Водночас Лукашенко знову звинуватив Україну в тому, що на її території нібито створюються збройні підрозділи, які готові повалити владу в Білорусі та приєднати її до блоку НАТО. На його думку, цьому сприятимуть деякі "втікачі та родичі", які приїхали в країну, і назбиравши грошей, готові "влаштувати бучу".

"В Україні вже створюються якісь чи то полки, чи то батальйони для повалення не тільки влади. Але для того, щоб перевернути, відірвати Білорусь і приєднати до блоку НАТО. Знову хочуть нову Україну тут у Білорусії створити, це неприпустимо", — наголосив Лукашенко.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не допустить удару в спину Росії зі своєї території. За його словами, в обов'язки Мінська як союзника Москви входить запобігання ударам у фланги російським військам.