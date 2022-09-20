Лукашенко пообіцяв не допустити удару в спину Росії

У разі небезпеки, за словами білоруського політика, мають бути підняті за тривогою регулярні підрозділи ЗС Білорусі.

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Білорусь не допустить удару в спину Росії зі своєї території. Таку заяву зробив білоруський президент Олександр Лукашенко під час зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Олександром Вольфовичем.

У ході переговорів глава держави нагадав, що доручав силовикам у перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну опрацювати дії регулярної армії на південному фронті.

За словами Лукашенка, на кордоні з нашою країною Білорусь "мала певний досвід протидії". У цьому контексті білоруський президент згадав про розгортання додаткових батальйонних тактичних груп для захисту прикордонних районів.

"Яка зараз ситуація і як ми далі там діятимемо?" — запитав Лукашенка на зустрічі з Вольфовичем і поцікавився, що зараз відбувається на кордоні між Білоруссю та країнами Балтії.

Білоруський президент заявив, що не треба дорікати білорусам у тому, що вони незабаром воюватимуть на території України, оскільки Мінську "потрібно захистити свою батьківщину". На зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Лукашенко запевнив Росію в підтримці та пообіцяв, що не допустить удару в спину Кремлю зі своїх територій.

"Убік, збоку, з флангів по російських військах (удару — ред.) бути не повинно. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником", — продовжив Лукашенко й додав, що в разі небезпеки командування має підняти за військовою тривогою якісь регулярні підрозділи ЗС Білорусі.

У сьогоднішніх реаліях білоруський президент розпорядився перевірити боєздатність територіальної оборони та народного ополчення, які також можуть задіяти для "відбиття агресії".

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко звинуватив Захід у формуванні силових структур на території України, яким нібито доручать здійснити державний переворот у Білорусі.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко доручив продовжити на території Білорусі спільні військові навчання.