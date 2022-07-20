Наступником Лукашенка може стати держсекретар Радбезу Білорусі, – генерал СБУ

Як стверджує Віктор Ягун, російське лобі поставило Олександра Вольфовича "наглядачем". Якщо президент Білорусі втратить свою владу, він займе місце Лукашенка.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що наступником Олександра Лукашенка може стати державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Олександр Вольфович, якого російське лобі поставило "наглядачем", може замінити Лукашенка", — зокрема заявив Ягун.

Як стверджує генерал-майор, чинний президент Білорусі цілком може втратити свою владу.

"Це факт, що Республіка Білорусь може втратити таку фігуру, як чинний президент Олександр Лукашенко, а його місце зайняти хтось інший", — уточнив він.

Хто такий Олександр Вольфович

Уродженець Казані генерал-лейтенант Олександр Вольфович із січня 2020 року до січня 2021 року був начальником Генерального штабу — першим заступником міністра оборони Республіки Білорусь. З 26 січня минулого року обіймає посаду державного секретаря Ради безпеки РБ.

[ + – ] Олександр Вольфович

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вольфович потрапив у списки санкцій США та ЄС. Також він знаходиться під санкціями Великобританії, Канади, Нової Зеландії та Японії.

Нагадаємо, пропагандисти в Білорусі планують зняти постановку про "знищення" РСЗВ HIMARS. Один із російських журналістів написав листа до міністра оборони Білорусі з проханням посприяти у підготовці сюжету.

Раніше Фокус писав, що Білорусь очікує на дефолт слідом за Росією через рішення платити по єврооблігаціях не в доларах, а в білоруських рублях на рахунки в "Беларусбанку".