Наступником Лукашенка може стати держсекретар Радбезу Білорусі, – генерал СБУ
Як стверджує Віктор Ягун, російське лобі поставило Олександра Вольфовича "наглядачем". Якщо президент Білорусі втратить свою владу, він займе місце Лукашенка.
Генерал-майор СБУ Віктор Ягун вважає, що наступником Олександра Лукашенка може стати державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Олександр Вольфович, якого російське лобі поставило "наглядачем", може замінити Лукашенка", — зокрема заявив Ягун.
Як стверджує генерал-майор, чинний президент Білорусі цілком може втратити свою владу.
"Це факт, що Республіка Білорусь може втратити таку фігуру, як чинний президент Олександр Лукашенко, а його місце зайняти хтось інший", — уточнив він.
Хто такий Олександр Вольфович
Уродженець Казані генерал-лейтенант Олександр Вольфович із січня 2020 року до січня 2021 року був начальником Генерального штабу — першим заступником міністра оборони Республіки Білорусь. З 26 січня минулого року обіймає посаду державного секретаря Ради безпеки РБ.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вольфович потрапив у списки санкцій США та ЄС. Також він знаходиться під санкціями Великобританії, Канади, Нової Зеландії та Японії.
Нагадаємо, пропагандисти в Білорусі планують зняти постановку про "знищення" РСЗВ HIMARS. Один із російських журналістів написав листа до міністра оборони Білорусі з проханням посприяти у підготовці сюжету.
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