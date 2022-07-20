Преемником Лукашенко может стать госсекретарь Совбеза Беларуси, – генерал СБУ

Как утверждает Виктор Ягун, российское лобби поставило Александра Вольфовича "смотрящим". Если президент Беларуси потеряет свою власть, то он займет место Лукашенко.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что преемником Александра Лукашенко может стать государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

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"Александр Вольфович, которого российское лобби поставило "смотрящим", может заменить Лукашенко", – в частности, заявил Ягун.

Как утверждает генерал-майор, действующий президент Беларуси вполне может потерять свою власть.

"Это факт, что Республика Беларусь может потерять такую фигуру, как действующий президент Александр Лукашенко, а его место занять кто-нибудь другой", – уточнил он.

Кто такой Александр Вольфович

Уроженец Казани генерал-лейтенант Александр Вольфович с января 2020 года по январь 2021 года был начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь. С 26 января прошлого года занимает должность государственного секретаря Совета безопасности РБ.

[ + – ] Александр Вольфович

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Вольфович попал в санкционные списки США и ЕС. Также он находится под санкциями Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Японии.

Напомним, пропагандисты в Беларуси планируют снять постановку об "уничтожении" РСЗО HIMARS. Один из российских журналистов написал письмо к министру обороны Беларуси с просьбой посодействовать в подготовке сюжета.

Ранее Фокус писал, что Беларусь ожидает дефолт вслед за Россией из-за решения платить по еврооблигациям не в долларах, а в белорусских рублях на счета в "Беларусбанке".