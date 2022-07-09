Санкции Запада влияют: Беларусь ожидает дефолт вслед за Россией

Минфин страны решил платить по еврооблигациям не в долларах, а в белорусских рублях. Международное рейтинговое агентство Fitch после этого начало стремительно снижать дефолтный рейтинг Беларуси.

Беларусь вслед за Россией ждет объявление дефолта произошло из-за решения платить по еврооблигациям не в долларах, а в белорусских рублях на счета в "Беларусбанке". Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

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Полный диапазон кредитных рейтингов Fitch варьируется от "ААА" до "D". Сейчас краткосрочный дефолтный рейтинг Беларуси понижен с "ССС" до "С".

Долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте эксперты снизили с уровня ССС до преддефолтного С после того, как минфин страны 29 июня решил изменить валюту платежа по еврооблигациям. В этот день был первый платеж в местной валюте.

"Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", – проинформировали специалисты.

Дефолт Беларуси – западные санкции помогли

По данным Fitch, льготный период по платежу закончится 13 июля и если долг не погасят, агентство сочтет это дефолтом и понизит рейтинг Беларуси до самого минимального уровня "D".

"До ранга "ограниченный дефолт" будет возможно повышение, после того, как Беларусь нормализует отношения с международными кредиторами", – сообщило агентство.

Министерство финансов Беларуси 8 июля заявило, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch прекратили деятельность регистратора, финансового, платежного и трансферного агента по белорусским еврооблигациям. Решение будет действовать 60 дней.

Глава минфина Юрий Селиверстов говорил, что такая ситуация возникла из-за западных санкций.

Рейтинговое агентство Moody's в конце июня подтвердило дефолт РФ после истечения 30-дневного льготного периода и неуплаты инвесторам выплат по еврооблигациям на $100 млн.

Из-за этого в 105 банках РФ назначили кураторов.

Напомним, что белорусское военное командование накануне угрожало ударить по инфраструктуре Польши, если начнется вооруженный конфликт с НАТО.

Президент Александр Лукашенко 3 июля, в день независимости Беларуси рассказал о создании единой группировки вооруженных сил с Россией.