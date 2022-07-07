Военный конфликт с НАТО: в Беларуси грозят ударами по Польше

По мнению белорусских военных, Польшу и страны Балтии превращают в "полигон кровавого конфликта против РФ и ее союзников". Армия Беларуси в случае обострения будет атаковать польские центры принятия решений и критически важные объекты экономики.

Белорусские военные угрожают ударами по инфраструктуре Польши в ответ на "провокации стран Запада". Об этом сказал замначальника генштаба Беларуси Руслан Косыгин, пишет государственное агентство БЕЛТА.

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Если начнется вооруженный конфликт, территория Польши и военная инфраструктура страны станет первоочередным объектом удара, грозит Косыгин.

Белорусская армия, по его словам, нацелится на центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы.

Под удар попадут критически важные объекты экономики и транспортной инфраструктуры, если НАТО попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы, отметил он.

[ + – ] Беларусь, по словам замглавы генштаба, не сторонник военного сценария

Территории Польши и стран Балтии, по мнению Косыгина, превращаются в "полигон, где США хотят развязать кровавый конфликт против России и ее союзников".

В качестве доказательств он привел развертывание в европейском сегменте системы противоракетной обороны США.

Замглавы генштаба добавил, что некоторые польские политики якобы хотят вернуть "исконно польские земли – западные регионы Украины и Беларуси".

При этом Беларусь – не сторонник военного сценария, добавил военный.

"Не хотелось бы, чтобы этот сценарий был военным, но на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любого рода вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким", – заключил Косыгин.

Напомним, что российские военные обустраивают новые военные позиции в районе белорусского аэродрома Зябровка. Туда уже свезли ракетный дивизион "Искандер-М" и "С-400 Триумф".

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ранее сообщала, что высокая угроза ракетных ударов из Беларуси по Украине продлится минимум 3 месяца.

В ГУР Минобороны не видят риска нападения армии Беларуси на Украину. Тенденции наращивания российских войск там также нет.