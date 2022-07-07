Військовий конфлікт із НАТО: у Білорусі загрожують ударами по Польщі

На думку білоруських військових, Польщу та країни Балтії перетворюють на "полігон кривавого конфлікту проти РФ та її союзників". Армія Білорусі в разі загострення атакуватиме польські центри ухвалення рішень та критично важливі об'єкти економіки.

Білоруські військові загрожують ударами по інфраструктурі Польщі у відповідь на "провокації країн Заходу". Про це сказав заступник начальника генштабу Білорусі Руслан Косигін, пише державне агентство БЕЛТА.

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Якщо розпочнеться збройний конфлікт, територія Польщі та військова інфраструктура країни стане першочерговим об'єктом удару, загрожує Косигін.

Білоруська армія, за його словами, націлиться на центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази.

Під удар підпадуть критично важливі об'єкти економіки та транспортної інфраструктури, якщо НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили, зазначив він.

[ + – ] Білорусь, за словами заступника голови генштабу, не прихильник військового сценарію

Території Польщі та країн Балтії, на думку Косигіна, перетворюються на "полігон, де США хочуть розв'язати кривавий конфлікт проти Росії та її союзників".

Як докази він навів розгортання в європейському сегменті системи протиракетної оборони США.

Заступник голови генштабу додав, що деякі польські політики нібито хочуть повернути "споконвічно польські землі — західні регіони України та Білорусі".

Водночас Білорусь — не прихильник військового сценарію, додав військовий.

"Не хотілося б, щоб цей сценарій був військовим, але на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою", — підсумував Косигін.

Нагадаємо, що російські військові облаштують нові військові позиції в районі білоруського аеродрому Зябрівка. Туди вже звезли ракетний дивізіон "Іскандер-М" та "С-400 Тріумф".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" раніше повідомляла, що висока загроза ракетних ударів з Білорусі по Україні триватиме щонайменше 3 місяці.

У ГУР Міноборони не бачать ризику нападу армії Білорусі на Україну. Тенденції нарощування російських військ також немає.