Білорусь продовжить ракетний обстріл України до осені, – моніторигова група (фото)
Білорусь продовжила заборону на польоти в одному із квадратів свого повітряного простору до 7 жовтня
Ще щонайменше три місяці для України збережеться висока загроза ракетних ударів з території Білорусії. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Телеграмі.
За даними спостерігачів групи, в Білорусі продовжили заборону на польоти над південною частиною країни. Вперше такі обмеження у РБ запроваджені 24 лютого 2022 року — в день початку повномасштабної агресії РФ проти України.
Станом на сьогодні заборону польотів продовжили з 8 липня по 7 жовтня 2022 року. Вона стосується польотів всіх типів цивільних повітряних літаків, включаючи безпілотників.
Втім, обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ.
Нагадаємо, наприкінці червня ЗС РФ здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України. З території Білорусі та акваторії Чорного моря окупанти випустили щонайменше 50 ракет. Прильоти зафіксовані в Десні, Яворівському районі та на військових об'єктах Житомирської області.
Військово-цивільні адміністрації інформують, що в селищі Десна Чернігівської області зафіксовано щонайменше 20 прильотів, а на Житомирщині — понад 24.
Трохи пізніше в ГУР розповіли, чому авіація РФ завдала ці ракетні удари по Україні. За даними військової розвідки, запуск ракет із білоруського повітряного простору говорить про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України.