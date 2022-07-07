Білорусь продовжить ракетний обстріл України до осені, – моніторигова група (фото)

Білорусь продовжила заборону на польоти в одному із квадратів свого повітряного простору до 7 жовтня

Ще щонайменше три місяці для України збережеться висока загроза ракетних ударів з території Білорусії. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Телеграмі.

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За даними спостерігачів групи, в Білорусі продовжили заборону на польоти над південною частиною країни. Вперше такі обмеження у РБ запроваджені 24 лютого 2022 року — в день початку повномасштабної агресії РФ проти України.

Станом на сьогодні заборону польотів продовжили з 8 липня по 7 жовтня 2022 року. Вона стосується польотів всіх типів цивільних повітряних літаків, включаючи безпілотників.

Втім, обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ.

[ + – ] Зона обмеження польотів над Білоруссю Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, наприкінці червня ЗС РФ здійснили один із наймасовіших ракетних обстрілів України. З території Білорусі та акваторії Чорного моря окупанти випустили щонайменше 50 ракет. Прильоти зафіксовані в Десні, Яворівському районі та на військових об'єктах Житомирської області.

Військово-цивільні адміністрації інформують, що в селищі Десна Чернігівської області зафіксовано щонайменше 20 прильотів, а на Житомирщині — понад 24.

Трохи пізніше в ГУР розповіли, чому авіація РФ завдала ці ракетні удари по Україні. За даними військової розвідки, запуск ракет із білоруського повітряного простору говорить про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України.