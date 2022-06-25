У ГУР розповіли, чому авіація РФ завдала ракетних ударів по Україні з території Білорусі

За даними військової розвідки, запуск ракет із білоруського повітряного простору говорить про те, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України.

ЗС РФ спеціально влаштували провокацію та здійснили 25 червня масований обстріл українських міст з території Білорусі. Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, для здійснення масованого обстрілу Росія задіяла бомбардувальники Ту-22М3, які випустили 12 крилатих ракет безпосередньо з території Білорусі.

Розвідка також зазначає, що запуск здійснювався в районі населеного пункту Петриків, який розташований за 50-60 кілометрів від державного кордону з Україною.

"Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайківка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі, а після пуску ракет поверталися в аеропорт "Шайківка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській та Сумській областям". — продовжили в ГУР і додали, що це перший випадок із початку повномасштабного вторгнення, коли російська авіація обстрілювала Україну з території Білорусі.

Масований ракетний удар 25 червня, на думку розвідників, ЗС РФ спеціально здійснили, щоби втягнути білоруську армію в протистояння проти українських Збройних сил. У цьому контексті ГУР нагадує, що напередодні до Мозиря прибули російські ДРГ, які планують підірвати житлові будинки для дискредитації України.

"Можливі провокації можуть бути подані як відповідь України на здійснені авіаудари", — додали у військовій розвідці.

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Нагадаємо, 25 червня ЗС РФ здійснили один із найбільш масованих ракетних обстрілів України. Загалом, за даними військового командування, окупанти випустили з території Білорусі та акваторії Чорного моря понад 50 ракет.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готує теракти проти мирного населення Білорусі. За даними ГУР, до Мозиря прибули російські ДРГ, яким доручили підірвати житлові будинки, школи та лікарні з метою звинуватити у скоєнні диверсій українських військовослужбовців. Крім цього, як попереджала розвідка, Росія, здійснюючи теракти, хоче змусити Білорусь розпочати повномасштабну війну проти України.