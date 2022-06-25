В ГУР рассказали, почему авиация РФ нанесла ракетные удары по Украине с территории Беларуси

По данным военной разведки, запуск ракет из белорусского воздушного пространства говорит о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины.

ВС РФ специально устроили провокацию и осуществили 25 июня массированный обстрел украинских городов с территории Беларуси. Об этом предупреждает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, для осуществления массированного обстрела Россия задействовала бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили 12 крылатых ракет непосредственно с территории Беларуси.

Разведка также отмечает, что запуск производился в районе населенного пункта Петриков, который расположен в 50-60 километрах от государственной границы с Украиной.

"Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси, а после пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской и Сумской областям", — продолжили в ГУР и добавили, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда российская авиация обстреливала Украину с территории Беларуси.

Массированный ракетный удар 25 июня, по мнению разведчиков, ВС РФ специально осуществили, чтобы втянуть белорусскую армию в противостояние против украинских Вооруженных сил. В этом контексте ГУР напоминает, что накануне в Мозырь прибыли российские ДРГ, которые планируют подорвать жилые дома для дискредитации Украины.

"Возможные провокации могут быть преподнесены как ответ Украины на осуществленные авиаудары", — добавили в военной разведке.

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Напомним, 25 июня ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины. В общей сложности, по данным военного командования, оккупанты выпустили с территории Беларуси и акватории Черного моря более 50 ракет.

Также сообщалось, что ВС РФ готовят теракты против мирного населения Беларуси. По данным ГУР, в Мозырь прибыли российские ДРГ, которым поручили подорвать жилые дома, школы и больницы с целью обвинить в совершении диверсий украинских военнослужащих. Помимо этого, как предупреждала разведка, Россия, осуществляя теракты, хочет вынудить Беларусь вступить в полномасштабную войну против Украины.