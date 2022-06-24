Россия готовит подрывы жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну, — ГУР

По данным военной разведки, Кремль будет использовать "чеченский" сценарий с осуществлением терактов против мирного населения для дискредитации Украины.

Россия планирует осуществить подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы подтолкнуть Беларусь к полномасштабному вторжению в Украину. Эту информацию обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

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По данным военной разведки, ВС РФ попытаются втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины с помощью диверсий и провокаций на объектах гражданской и критической инфраструктуры.

Как утверждают в ГУР, в белорусский Мозырь прибыли ДРГ под видом простых граждан, в состав которых входят сотрудники Главного разведуправления ГШ России и наемники ЧВК, которые подчиняются российскому министру обороны Сергею Шойгу и "повару Путина" Евгению Пригожину.

Для разжигания ненависти к украинцам Кремль, по данным разведки, будет использовать "чеченский" сценарий с подрывом жилых многоквартирных домов.

"Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больниц и школы", — предупреждают в ГУР и отмечают, что подобные теракты дадут Минску формальный повод для участия в полномасштабной войне против Украины.

Более того, разведка считает, что диверсии против гражданского населения не позволят президенту страны-агрессора Александру Лукашенко избежать задействования ВС Беларуси на украинских территориях. Получив подобную информацию, по данным ГУР, офицеры белорусской армии эвакуировали свои семьи из Мозыря.

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Напомним, 23 июня украинские СМИ сообщили о том, что белорусские бизнес-элиты экстренно эвакуируются из Мозыря, ожидая возможные провокации со стороны украинской армии.

Несколькими днями ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заверял, что угрозы вторжения со стороны Беларуси в Украину нет. По словам руководителя военной разведки, на территории страны-агрессора в данный момент проводятся учения, однако все силы и ресурсы не направлены на ведение войны против ВСУ.