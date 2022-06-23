Бизнес-элиты в белорусском Мозыре готовятся к вторжению в Украину и вывозят семьи, — СМИ

По информации журналистов, на местный нефтеперерабатывающий завод въехали вооруженные люди и начали вывозить оттуда топливо, опасаясь, что в случае вторжения Беларуси в Украину, наши военные ударят по нему.

В Беларуси на фоне возможного вступления в войну против Украины началась чрезвычайная активность в приграничном Мозыре. Состоятельные лица начали вывозить свои семьи из страны или же в ее северную часть. Кроме того, на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехали вооруженные люди и оттуда вывозят топливо. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

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Вероятно, вывоз топлива из НПЗ в Мозыре связан с тем, что белорусское руководство опасается остаться без него в случае удара по предприятию. Активности на НПЗ начались 22 июня, однако пока что не удалось установить, куда именно вывозят нефтепродукты.

Белорусские бизнес-элиты начали эвакуировать свои семьи из города после 20 июня. Вместе с этим они обеспечили вывоз собственных ценных вещей и драгоценностей.

В украинских спецслужбах считают, что местные бизнесмены понимают, что Беларусь может начать вторжение в Украину. Кроме того, ВСУ могут начать наносить удары по военным объектам, НПЗ, складах с боеприпасами и т.д в случае реализации такого сценария.

О чем думают белорусские власти?

По информации журналистов, приближенные люди к президенту Беларуси Александру Лукашенко сильно бояться непосредственного участия страны в войне. Однако это не связанно с тем, что белорусы не поддерживают войну, в генералитете вообще не рассматривали возможности сопротивления населения.

Беларусское военное руководство и чиновники считают, что с 24 февраля жители беларуси не оказывали существенного сопротивления. Кроме того, Лукашенко считает, что белорусы стерпят и поток смертей военных на войне. Однако уверенности в гарантиях безопасности самой Беларуси со стороны Путина никто не ощущает.

Напомним, 23 июня Генштаб МО сообщал, что РФ перебросила в Беларусь спецназовцев и бойцов ЧВК. Военное командование Украины предполагает, что страны-агрессоры занимаются подготовкой и формированием ДРГ.

22 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угрозы вторжения со стороны Беларуси нет. По его словам, все активности ее армии направлены не на вторжение в Украину.