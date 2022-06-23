Бізнес-еліти в білоруському Мозирі готуються до вторгнення в Україну та вивозять сім'ї, — ЗМІ

За інформацією журналістів, на місцевий нафтопереробний завод в'їхали озброєні люди та почали вивозити звідти паливо, побоюючись, що в разі вторгнення Білорусі в Україну наші військові вдарять по ньому.

У Білорусі на тлі можливого вступу у війну проти України розпочалася надзвичайна активність у прикордонному Мозирі. Заможні особи почали вивозити свої сім'ї з країни або в її північні частини. Крім того, на територію місцевого нафтопереробного заводу в'їхали озброєні люди та вивозять звідти паливо. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

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Імовірно, вивезення палива з НПЗ у Мозирі пов'язане з тим, що білоруське керівництво побоюється залишитись без нього в разі удару по підприємству. Активності на НПЗ розпочалися 22 червня, проте поки що не вдалося встановити, куди саме вивозять нафтопродукти.

Білоруські бізнес-еліти почали евакуювати сім'ї з міста після 20 червня. Разом із цим вони забезпечили вивезення власних цінних речей і коштовностей.

В українських спецслужбах вважають, що місцеві бізнесмени розуміють, що Білорусь може розпочати вторгнення в Україну. Крім того, ЗСУ можуть почати завдавати ударів по військових об'єктах, НПЗ, складах із боєприпасами тощо в разі реалізації такого сценарію.

Про що думає білоруська влада?

За інформацією журналістів, наближені люди до президента Білорусі Олександра Лукашенка дуже бояться безпосередньої участі країни у війні. Однак це не пов'язано з тим, що білоруси не підтримують війну, генералітет взагалі не розглядав можливості опору населення.

Білоруське військове керівництво та чиновники вважають, що з 24 лютого жителі білорусі не чинили суттєвого опору. Крім того, Лукашенко вважає, що білоруси стерплять і потік смертей військових на війні. Проте впевненості в гарантіях безпеки самої Білорусі з боку Путіна ніхто не відчуває.

Нагадаємо, 23 червня Генштаб МО повідомляв, що РФ перекинула в Білорусь спецназівців і бійців ПВК. Військове командування України передбачає, що країни-агресори займаються підготовкою та формуванням ДРГ.

22 червня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що загрози вторгнення з боку Білорусі немає. За його словами, всі активності її армії спрямовані не на вторгнення в Україну.