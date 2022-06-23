Росія перекинула до Білорусі спецназівців та бійців ПВК, — Генштаб ЗСУ

Військове командування України передбачає, що країни-агресори займаються підготовкою та формуванням ДРГ.

Росія продовжує посилювати своє військове угруповання в Білорусі. На територію країни-агресора перекинули російських спецпризначенців та бійців приватних військових компаній. Цю інформацію на брифінгу озвучив заступник голови Головного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, на Волинському та Житомирському напрямах військове командування не зафіксувало ознак формування ударних груп. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують посилено охороняти прикордонні райони з Україною.

Водночас, як зазначив Громов, Київ володіє інформацією про те, що РФ перекинула у союзну державу своїх спецпризначенців та бійців ПВК. Генштаб не відкидає, що такі дії спрямовані на підготовку та формування диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, в Білорусі на підставі тренувань з баз знімають військову техніку зі зберігання. Генштаб припускає, що озброєння віддадуть росіянам, щоб вони перекинули його на Донецький чи Херсонський напрямки.

На колишньому аеродромі у Зябрівці, розташованому неподалік кордону з Чернігівською областю, білоруська армія облаштовує військову інфраструктуру. За словами заступника голови ГУ Генштабу, базу в майбутньому можуть передати в користування ЗС РФ.

Підсумовуючи, Олексій Громов заспокоїв українців і запевнив, що окупанти не мають сил і озброєння на території Білорусі, щоб здійснити масштабний наступ на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, раніше Міноборони попереджало, що армія Білорусі розмістила на кордоні з Україною дерев'яні макети танків. За даними командування, країна-агресор, розміщуючи таке "озброєння", намагається створити видимість присутності у прикордонних районах.

Також повідомлялося, що загрози вторгнення армії Білорусі до України немає. Воєнна розвідка впевнена, що країна-агресор, попри проведення бойових навчань, не має військових можливостей для участі в повномасштабній агресії.