Росія перекинула до Білорусі спецназівців та бійців ПВК, — Генштаб ЗСУ
Військове командування України передбачає, що країни-агресори займаються підготовкою та формуванням ДРГ.
Росія продовжує посилювати своє військове угруповання в Білорусі. На територію країни-агресора перекинули російських спецпризначенців та бійців приватних військових компаній. Цю інформацію на брифінгу озвучив заступник голови Головного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.
За його словами, на Волинському та Житомирському напрямах військове командування не зафіксувало ознак формування ударних груп. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують посилено охороняти прикордонні райони з Україною.
Водночас, як зазначив Громов, Київ володіє інформацією про те, що РФ перекинула у союзну державу своїх спецпризначенців та бійців ПВК. Генштаб не відкидає, що такі дії спрямовані на підготовку та формування диверсійно-розвідувальних груп.
Крім цього, в Білорусі на підставі тренувань з баз знімають військову техніку зі зберігання. Генштаб припускає, що озброєння віддадуть росіянам, щоб вони перекинули його на Донецький чи Херсонський напрямки.
На колишньому аеродромі у Зябрівці, розташованому неподалік кордону з Чернігівською областю, білоруська армія облаштовує військову інфраструктуру. За словами заступника голови ГУ Генштабу, базу в майбутньому можуть передати в користування ЗС РФ.
Підсумовуючи, Олексій Громов заспокоїв українців і запевнив, що окупанти не мають сил і озброєння на території Білорусі, щоб здійснити масштабний наступ на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, раніше Міноборони попереджало, що армія Білорусі розмістила на кордоні з Україною дерев'яні макети танків. За даними командування, країна-агресор, розміщуючи таке "озброєння", намагається створити видимість присутності у прикордонних районах.
Також повідомлялося, що загрози вторгнення армії Білорусі до України немає. Воєнна розвідка впевнена, що країна-агресор, попри проведення бойових навчань, не має військових можливостей для участі в повномасштабній агресії.