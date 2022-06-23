Россия перебросила в Беларусь спецназовцев и бойцов ЧВК, — Генштаб ВСУ

Военное командование Украины предполагает, что страны-агрессоры занимаются подготовкой и формированием ДРГ.

Россия продолжает усиливать свою военную группировку в Беларуси. На территорию страны-агрессора перебросили российских спецназовцев и бойцов частных военных компаний. Эту информацию на брифинге озвучил замглавы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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По его словам, на Волынском и Житомирском направлениях военное командование не зафиксировало признаки формирования ударных групп. Подразделения ВС Беларуси продолжают усиленно охранять приграничные районы с Украиной.

Вместе с этим, как отметил Громов, Киев владеет информацией о том, что РФ перебросила в союзное государство своих спецназовцев и бойцов ЧВК. Генштаб не исключает, что такие действия направлены на подготовку и формирования диверсионно-разведывательных групп.

Помимо этого, в Беларуси под предлогом тренировок с баз снимают военную технику с хранения. Генштаб предполагает, что вооружение отдадут россиянам, чтобы они перебросили его на Донецкое или Херсонское направления.

На бывшем аэродроме в Зябровке, которая расположена недалеко от границы с Черниговской областью, белорусская армия обустраивает военную инфраструктуру. По словам замглавы ГУ Генштаба, базу в будущем могут передать в пользование ВС РФ.

Подытоживая, Алексей Громов успокоил украинцев и заверил, что у оккупантов нет сил и вооружения на территории Беларуси, чтобы осуществить масштабное наступление на этом участке фронта.

Напомним, ранее Минобороны предупреждало, что армия Беларуси разместила на границе с Украиной деревянные макеты танков. По данным командования, страна-агрессор, размещая подобное "вооружение", пытается создать видимость присутствия в приграничных районах.

Также сообщалось, что угрозы вторжения армии Беларуси в Украину нет. Военная разведка уверена, что у страны-агрессора, несмотря на проведение боевых учений, нет военных возможностей для участия в полномасштабной агрессии.