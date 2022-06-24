Росія готує підриви житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну, — ГУР

За даними військової розвідки, Кремль використатиме "чеченський" сценарій зі здійсненням терактів проти мирного населення для дискредитації України.

Росія планує здійснити підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб спонукати Білорусь до повномасштабного вторгнення в Україну. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними військової розвідки, ЗС РФ спробують втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України за допомогою диверсій і провокацій на об'єктах громадянської та критичної інфраструктури.

Як стверджують у ГУР, до білоруського Мозиря прибули ДРГ під виглядом простих громадян, до складу яких входять співробітники Головного розвідуправління ГШ Росії та найманці ПВК, які підпорядковуються російському міністру оборони Сергію Шойгу та "кухарю Путіна" Євгену Пригожину.

Для розпалювання ненависті до українців Кремль, за даними розвідки, використовуватиме "чеченський" сценарій із підривом житлових багатоквартирних будинків.

"Російське ГРУ планує провести серію артилерійських і ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивів. При обстрілі додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарень і школи", — попереджають у ГУР і зазначають, що подібні теракти дадуть Мінську формальний привід для участі в повномасштабній війні проти України.

Крім того, розвідка вважає, що диверсії проти цивільного населення не дозволять президентові країни-агресора Олександру Лукашенку уникнути залучення ЗС Білорусі на українських теренах. Отримавши подібну інформацію, за даними ГУР, офіцери білоруської армії евакуювали свої сім'ї з Мозиря.

[ + – ] ЗС РФ готують теракти в житлових будинках Мозиря

Нагадаємо, 23 червня українські ЗМІ повідомили про те, що білоруські бізнес-еліти екстрено евакуюються з Мозиря, очікуючи на можливі провокації з боку української армії.

Декількома днями раніше глава ГУР МОУ Кирило Буданов запевняв, що загрози вторгнення з боку Білорусі в Україну немає. За словами керівника військової розвідки, на території країни-агресора наразі проводяться навчання, проте всі сили та ресурси не спрямовані на ведення війни проти ЗСУ.