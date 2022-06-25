ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины (фото)

С территории Беларуси и акватории Черного моря оккупанты выпустили не менее 50 ракет. Прилеты зафиксированы в Десне, Яворовском районе и на военных объектах Житомирской области.

В субботу утром, 25 июня, ВС РФ осуществили один из самых массированных ракетных обстрелов Украины со дня полномасштабного вторжения. Военно-гражданские администрации информируют, что в поселка Десна Черниговской области зафиксировано как минимум 20 прилетов, а в Житомироской области — более 24. Фокус в одном материале собрал всю информацию о том, как ВС РФ осуществляли один из самых массированных ракетных обстрелов Украины.

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Ракетный удар ВС РФ 25 июня — обстрел Десны

В 04:46 утра глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус сообщил о ракетном ударе по поселку Десна, и призвал граждан региона немедленно спуститься в убежища. Также чиновник призвал не публиковать в социальных сетях кадры прилета российских ракет и последствия обстрела.

Через какое-то время Вячеслав Чаус в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара былы повреждены объекты инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В видеообращении глава Черниговской ОВА рассказал, что большая часть ракет по Десне была выпущена с территории Беларуси.

"Имеются инфраструктурные разрушения. Все службы уже занимаются ликвидацией последствий. Над Черниговом сегодня тоже гудели ракеты. Многие слышали. Это говорит о том, что война на Черниговщине не закончилась. К счастью, по состоянию на данный момент по результатам ракетного удара — без жертв. Но мы еще уточняем информацию, потому что, повторюсь, удар был массирован", — продолжил Чаус и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги ради своей безопасности.

Оперативное командование "Север" подтверждает факт ракетного обстрела Десны российскими военными. По данным военнослужащих, оккупанты выпустили 20 ракет класса "земля-земля" и "воздух-земля" с территории соседней Беларуси.

[ + – ] ВС РФ выпустили 20 ракет по поселку Десна

Ракетный удар ВС РФ 25 июня — обстрел Житомирской области

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в утреннем видеообращении сообщил, что ВС РФ запустили в направлении Житомирской области 24 ракеты. Для обстрела региона оккупанты использовали авиацию, которая дислоцируется в Беларуси.

По словам Сухомлина, прилеты российских ракет были зафиксированы на территории воинских частей и объектов инфраструктуры.

"Лукашенко "петляет" перед Путиным, своей армией и Западом. Мы и так знаем, кто он такой. Но сегодня увидели, что Беларусь так же участвует в войне, как и Российская Федерация", — продолжил Сухомлин, комментируя массированный ракетный удар по Житомирщине.

В Житомирской ОВА сообщили, что в результате утреннего обстрела погиб украинский военнослужащий, а еще один солдат получил ранения. По словам руководителя военной администрации Виталия Бунечко, оккупанты с территории Беларуси выпустили около 30 ракет.

"Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", — добавил Бунечко в своей публикации.

[ + – ] ВС РФ выпустили по Житомирской области около 30 ракет

Ракетный удар ВС РФ 25 июня — обстрел Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские войска запустили несколько ракет в направлении военного объекта в Яворовском районе. По его словам, средствам ПВО удалось сбить две воздушные цели врага, но четыре — долетели до назначения.

Козицкий также заявил, что ракетный обстрел Львовской области ВС РФ осуществляли из акватории Черного моря. В результате атаки четверо человек получили ранения, а пожар на военном объекте был ликвидирован спасателями ГСЧС.

Ракетный удар ВС РФ 25 июня — обстрел Николаева, Днепропетровской и Киевской областей

Мэр Николаева Александр Сенкевич в 06:19 в своем Telegram-канале сообщил, что в областном центре прогремело несколько взрывов. Городской голова призвал граждан немедленно спуститься в укрытия и бомбоубежища. Других подробностей ракетного удара ВС РФ ни Сенкевич, ни Николаевская ОГА не публиковали.

Пользователи в соцсетях сообщили, что утром 25 июня слышали несколько взрывов в Днепре. Позже в местных Telegram-каналах сообщили, что прилеты ракет ВС РФ были зафиксированы не в областном центре, а в Днепровском районе.

[ + – ] В Днепровском районе зафиксировали прилет российской ракеты

Глава ОВА Валентин Резниченко официально не комментировал ракетный удар по региону, но сообщил, что в Днепропетровской области 25 июня оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы Широковской и Зеленодольской общин.

"В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом. В других районах области в эту минуту спокойно", — добавил Резниченко в своем Telegram-канале.

Жители Киева в соцсетях сообщали, что после объявления воздушной тревоги слышали несколько взрывов. В местных Telegram-каналах публиковали кадры работы систем ПВО, которым удалось сбить несколько вражеских целей в небе. Ни КГГА, ни Киевская ОВА официально факт ракетного удара ВС РФ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал о дезертирстве подразделений ВС РФ на Херсонском направлении. По данным командования, оккупанты бросили свои оборонные позиции из-за контрнаступления украинской армии и отступили в направлении поселка Ольгино.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ еще не вышли из прифронтового Северодонецка, который активно продолжают штурмовать ВС РФ.