ВС РФ из-за контрнаступления ВСУ сбежали с участка фронта в Херсонской области, — Генштаб

Сложной ситуация остается на Северодонецком и Бахмутском направлениях, где оккупанты, штурмуя населенные пункты, применяют артиллерию и авиацию.

В Херсонской области подразделения ВС РФ бросили оборонные позиции и сбежали в направлении населенного пункта Ольгино Бериславского района. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 24 июня.

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На Волынском, Сиверском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Из артиллерии враг обстреливал населенный пункт Бояро-Лежачи Сумской области.

На Слобожанском направлении ВС РФ создают условия для возобновления наступления в районе Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск. На Харьковском направлении российские захватчики в течение суток осуществляли штурмовые действия, пытаясь улучшить свои позиции возле линии фронта. Из артиллерии оккупанты обстреливали Русскую Лозовую, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении ВС РФ ведут наступление на участке фронта Долгенькое – Долина. Штурмовые действия захватчиков по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька подразделения ВСУ успешно отбили. Помимо этого, российские оккупанты провели дистанционное минирование местности возле Долины.

На Северодонецком направлении в течение суток из артиллерии враг открывал огонь по областному центру, Лоскутовке и Спорному. В районе Лисичанска зафиксирована работа российской авиации, а в промзоне Северодонецка продолжаются штурмовые действия ВС РФ. Помимо этого, украинские военнослужащие отбили наступление захватчиков на южной окраине Лисичанска. Возле Волчеяровки продолжаются бои и попытка штурма со стороны россиян.

На Бахмутском направлении в течение текущих суток враг из ствольной артиллерии обстреливал Белогоровку, Яковлевку и Майорское. Вражеские авиаудары были зафиксированы в районе Яковлевки, Николаевки и Покровского. По Константиновке оккупанты осуществили ракетный удар, используя бомбардировщики Ту-22М3. Генштаб также подчеркивает, что ВС РФ смогли оккупировать населенный пункт Николаевка. Попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась, и захватчикам пришлось отступить.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ систематически совершают обстрелы вдоль линии столкновения и пытаются не допустить передислокации украинских войск на другие участки фронта. По Павловке и Угледару оккупанты нанесли авиаудары, а из артиллерии враг открывал огонь по Северску. В районе Марьинки подразделения ВСУ в очередной раз отбили наступление захватчиков.

На Южнобужском направлении украинская армия продолжает успешно контрнаступать, из-за чего оккупантам пришлось бросить свои оборонные позиции и сбежать с фронта в сторону населенного пункта Ольгино Бериславского района.

[ + – ] ВС РФ сбежали с передовой в Херсонской области

Напомним, ранее американская разведка спрогнозировала затяжную войну в Украине. По данным чиновников, Россия планирует измотать украинские силы и страны Запада, продолжая осуществлять массированные удары в восточных областях.

Также сообщалось, что ВС РФ полностью оккупировали Горскую громаду в Луганской области.