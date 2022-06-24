Горская община в Луганской области полностью оккупирована, — руководитель ВА

По словам Алексея Бабченко, враг зашел с нескольких направлений, а на захваченных территориях уже формируется оккупационный режим. С 21 июня в Горское невозможно привезти гуманитарную помощь или вывезти население: дороги простреливаются, либо полностью под контролем ВС РФ.

Руководитель военной администрации Горской общины Луганской области Алексей Бабченко рассказал, что община находится под полной оккупацией российских войск, а на окраинах продолжаются небольшие бои. Об этом сообщает Espreso.tv.

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"На сегодня Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг зашел", — объяснил Бабченко, отметив, что, хотя в районе Золотого находится укрепрайон, россиянам удалось прорваться по направлению Орехово — Тошковка.

Вражеские войска наступали с двух сторон. Одна часть вышла на тыл ВСУ: населенные пункты Мирная Долина, Подлесное и Лоскутовка. Другая же группировка российских войск шла в направлении Горского и Золотого.

На захваченных территориях, по словам представителя ВА, создается оккупационная администрация. В общине осталось около 4 тыс. жителей. Крайне сложное положение длится уже несколько месяцев: перебои с электро-, водо- и газоснабжением. С 21 июня в Горское невозможно доставить гуманитарную помощь и вывезти население. Дороги простреливаются, либо полностью контролируются российскими войсками.

Окрестности общины, где продолжаются бои, разрушены полностью, в Горском и Золотом дома под постоянными обстрелами, критическая инфраструктура полностью разрушена, дома повреждены на 60%.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные уйдут из Северодонецка. Команда уже дана. По словам главы Луганской ОВА, в Северодонецке уничтожена вся инфраструктура и жилой фонд, поэтому находиться на территории города опасно и для военных.

Напомним, что, по данным CNN, перед ВСУ непростой выбор в Лисичанске: бросить вызов россиянам или тактически отступить в более укрепленные районы. Однако журналисты отмечают преимущество городского ландшафта: он на возвышенности относительно прилегающих территорий, что позволит некоторое время успешно сдерживать наступление и наносить урон врагу.