Гірська громада в Луганській області повністю окупована, — керівник ВА

За словами Олексія Бабченка, ворог зайшов із кількох напрямків, а на захоплених територіях уже формується окупаційний режим. З 21 червня у Гірське неможливо привезти гуманітарну допомогу або вивезти населення: дороги прострілюються або повністю під контролем ЗС РФ.

Керівник військової адміністрації Гірської громади Луганської області Олексій Бабченко розповів, що громада перебуває під повною окупацією російських військ, а на околицях точаться невеликі бої. Про це повідомляє Espreso.tv.

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"На сьогодні Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої, але ворог зайшов", — пояснив Бабченко, зазначивши, що хоча в районі Золотого знаходиться укріпрайон, росіянам вдалося прорватися в напрямку Оріхове — Тошківка.

Ворожі війська наступали з обох боків. Одна частина вийшла на тил ЗСУ: населені пункти Мирна Долина, Підлісне та Лоскутівка. Інше ж угруповання російських військ йшло у напрямку Гірського та Золотого.

На захоплених територіях за словами представника ВА створюється окупаційна адміністрація. У громаді лишилося майже 4 тис. жителів. Украй складне становище триває уже кілька місяців: перебої з електро-, водо- та газопостачанням. З 21 червня у Гірське неможливо доставити гуманітарну допомогу та вивезти населення. Дороги прострілюються або повністю контролюються російськими військами.

Околиці громади, де тривають бої, зруйновані повністю, у Гірському та Золотому будинках під постійними обстрілами, критична інфраструктура повністю зруйнована, будинки пошкоджені на 60%.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові підуть із Сєвєродонецька. Команда вже дана. За словами голови Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку знищено всю інфраструктуру та житловий фонд, тому перебувати на території міста небезпечно й для військових.

Нагадаємо, що, за даними CNN, перед ЗСУ непростий вибір у Лисичанську: кинути виклик росіянам або тактично відступити до більш укріплених районів. Проте журналісти зазначають перевагу міського ландшафту: він на височині відносно прилеглих територій, що дозволить деякий час успішно стримувати наступ і завдавати шкоди ворогові.