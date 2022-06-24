Американская разведка прогнозирует затяжную войну в Украине, — CNN

Как утверждают источники журналистов, РФ рассчитывает измотать украинские силы и Запад, продолжая массированные удары на востоке

ВС РФ улучшили координацию и снабжение своих сил, а поэтому планируют измотать ВСУ. Об этом сообщает CNN ссылаясь на чиновников в американской разведке.

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Война будет затяжной и с большими потерями

Оценки США все чаще предполагают затяжной и изнурительный конфликт на востоке. Украинские военные тратят боеприпасы советских времен, а западные правительства сталкиваются с трудным решением, наращивать ли поставки оружия в Украину.

Поэтому в будущем война будет с большим количеством потерь личного состава и техники по обе стороны. ВС РФ планируют продолжать интенсивные атаки на востоке с мощными артиллерийскими и ракетными ударами, чтобы измотать украинские силы и решимость НАТО.

Член палаты представителей Майк Куигли, входящий в комитет по разведке считает, что война в Украине может длиться годы. Поэтому в США и в НАТО уже сейчас задаются вопросом, чем замещать переданные ПЗРК и ПТРК.

Поставки HIMARS не изменят кардинально ситуацию на поле боя

В США не ожидают, что американские РСЗО HIMARS не изменят радикально ситуацию на поле боя так как они поставляются с ограниченным радиусом действия и ограниченным количеством ракет, чтобы не допустить удар по российской территории. Также заявляется, что РФ смогла уничтожить часть западного оружия, в том числе часть гаубиц М777.

Указывается, что Россия улучшила координацию воздушных и наземных атак, и линий снабжения. Это позволяет достигать преимущества на востоке Украины.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные отходят из Северодонецка на новые позиции.

Также в Сухопутных войсках наглядно показали разницу между "Ураганом" и HIMARS. Американские установки высокоточны и скорострельны, а советские РСЗО работают по площадям, без высокой точности стрельбы.