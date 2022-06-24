В Сухопутных войсках наглядно показали разницу между "Ураганом" и HIMARS (видео)
Если советские "Грады" и "Ураганы" бьют неуправляемыми ракетами, накрывая целые площади, то американские РСЗО ведут огонь высокоточными снарядами точечно поражая цели.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали наглядное сравнение американских РСЗО HIMARS с советскими БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган".
В чем разница между советскими РСЗО и M142 HIMARS?
Как пишут авторы, советские реактивные установки не отличаются точностью. Они накрывают ракетами значительные участки местности, точно поразить цель на большом расстоянии не удастся.
Американский M142 HIMARS — это РСЗО, которое способно вести стрельбу высокоточными ракетами. На кадрах показывают как американские военные уничтожают объекты врага в Афганистане.
Пять ударов были нанесены точно в цель так как наведение на объект осуществляется через GPS-координаты. M142 HIMARS имеет на борту всего 6 направляющих, однако каждая из этих шести ракет поразит цель. Украинская армия получила ракеты с дальностью стрельбы до 85 км, в США есть версии с дальностью до 300 км.
Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии HIMARS в Украину. Уже на следующий день волонтер показал как РСЗО ведут стрельбу в Украине.
В ответ на поставки M142 HIMARS в Госдуме РФ пригрозили ударить по посольству США в Киеве.