В Сухопутных войсках наглядно показали разницу между "Ураганом" и HIMARS (видео)

Если советские "Грады" и "Ураганы" бьют неуправляемыми ракетами, накрывая целые площади, то американские РСЗО ведут огонь высокоточными снарядами точечно поражая цели.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали наглядное сравнение американских РСЗО HIMARS с советскими БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган".

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В чем разница между советскими РСЗО и M142 HIMARS?

Как пишут авторы, советские реактивные установки не отличаются точностью. Они накрывают ракетами значительные участки местности, точно поразить цель на большом расстоянии не удастся.

[ + – ] БМ-27 "Ураган" Фото: Facebook / Операция объединенных сил

Американский M142 HIMARS — это РСЗО, которое способно вести стрельбу высокоточными ракетами. На кадрах показывают как американские военные уничтожают объекты врага в Афганистане.

Пять ударов были нанесены точно в цель так как наведение на объект осуществляется через GPS-координаты. M142 HIMARS имеет на борту всего 6 направляющих, однако каждая из этих шести ракет поразит цель. Украинская армия получила ракеты с дальностью стрельбы до 85 км, в США есть версии с дальностью до 300 км.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии HIMARS в Украину. Уже на следующий день волонтер показал как РСЗО ведут стрельбу в Украине.

В ответ на поставки M142 HIMARS в Госдуме РФ пригрозили ударить по посольству США в Киеве.