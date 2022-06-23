В Госдуме РФ пригрозили ударить по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Himars

Депутат российского парламента Юрий Швыткин заявил, что поставляя такое оружие в Украину, США шаг за шагом движутся к Третьей мировой войне, а также призвал к удару по правительственному кварталу и "центру принятия решений" — посольству Соединенных Штатов в Киеве.

В Госдуме РФ призвали к удару по посольству США и правительственного квартала в Киеве из-за предоставления Украине военной помощи в виде реактивных систем залпового огня Himars. Поставляя эти РСЗО США шаг за шагом движутся к Третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью изданию "Лента.ру".

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По его словам, Россия должна "жестко" реагировать, а реакция должна распространяться и на те страны, которые поставляют вооружение Украине.

"И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки", — сказал Швыткин.

Напомним, 23 июня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что РСЗО Himars уже в Украине. Глава ведомства отметил, что лето для ВС РФ будет горячим, а для некоторых последним.

Отметим, что это не первые такие угрозы России. 20 июня, после того, как ВСУ ударили по захваченным Россией в 2014 году газовым вышкам в Черном море, в Госдуме заявили, что нанесут удар по "центрам принятия решений", после которых "они оправятся нескоро". Кроме того, угрозы поступили и США, если выяснится, что удар был нанесен с помощью поставляемого ими оружия.