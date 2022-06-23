У Держдумі РФ пригрозили вдарити по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Himars

Депутат російського парламенту Юрій Швиткін заявив, що поставляючи таку зброю в Україну, США крок за кроком рухаються до Третьої світової війни, а також закликав до удару по урядовому кварталу та "центру прийняття рішень" — посольству Сполучених Штатів у Києві.

У Держдумі РФ закликали до удару по посольству США та урядового кварталу у Києві через надання Україні військової допомоги у вигляді реактивних систем залпового вогню Himars. Поставляючи ці РСЗВ США, крок за кроком рухаються до Третьої світової війни. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін в інтерв'ю "Лента.ру".

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За його словами, Росія має "жорстко" реагувати, а реакція має поширюватись і на ті країни, які постачають озброєння Україні.

"І не просто знищувати інфраструктуру і так далі, а я вважаю, головний центр прийняття рішень — посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане цілюю для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР. Моя позиція — треба знищувати урядовий квартал у Києві, потрібно знищувати відповідні точки", — сказав Швиткін.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що РСЗВ Himars вже в Україні. Глава відомства зазначив, що літо для ЗС РФ буде гарячим, а для деяких останнім.

Зазначимо, що це перші такі погрози Росії. 20 червня, після того, як ЗСУ вдарили по захоплених Росією у 2014 році газовим вежам у Чорному морі, у Держдумі заявили, що завдадуть удару по "центрам прийняття рішень", після яких "вони оговтаються нескоро". Крім того, загрози були і стосовно США, якщо з'ясується, що удар був завданий за допомогою зброї, що поставляється ними.