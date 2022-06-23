Американські РСЗВ M142 HIMARS вже в Україні, — Резніков

Як зазначив глава Міноборони, літо для російських окупантів буде гарячим, а для деяких із них останнім.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські MLRS M142 HIMARS вже прибули до України. Про це він написав у Твіттері.

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У публікації глава оборонного відомства подякував США та міністру оборони Ллойду Остіну за потужні інструменти.

"HIMARS прибули в Україну. ... Літо буде гарячим для російських окупантів. І останнім для деяких із них", — написав міністр.

Раніше американський генерал Марк Міллі заявив, що перші 60 артилеристів пройшли підготовку щодо використання з РСЗВ M142. Самі установки мали надходити в Україну до кінця червня. Українські артилеристи проходили 3-4 тижневу підготовку до експлуатації HIMARS.

M142 HIMARS

HIMARS — це високомобільна колісна реактивна установка з 6 напрямними на борту. Україна отримає високоточні ракети, здатні стріляти на дистанцію до 85 км. Точність влучення становить +-5 метрів від заданої цілі. А перезаряджання всього магазину відбувається за 5 хвилин. Це в рази швидше, ніж в аналогічних "Ураганів", для перезарядки яких потрібно година і більше.

[ + – ] M142 HIMARS Фото: Flickr

Установка діє за принципом "бий-біжи". З моменту прибуття на місце стрільби, розгортання, наведення, стрільбу та готовність покинути позиції йдуть лічені хвилини.

Нагадаємо, експерт Майкл Кларк вважає, що HIMARS може внести перелом у перебіг воєнних дій в Україні, а українські військові зможуть зупинити війська Росії.

У Держдумі РФ заявили, що у разі поставок РСЗВ вони можуть завдати удару по держустановах України.