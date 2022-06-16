Перші HIMARS прибудуть на український фронт до кінця червня — генерал ЗС США

За словами Марка Міллі, перші 60 українських артилеристів уже навчилися поводитися з американськими РСЗВ.

Під час брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі повідомив, що перші 60 українських артилеристів закінчили навчання з РСЗВ HIMARS.

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"До кінця цього місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси, навчені розрахунки для бойового застосування в обороні України. Ми й інші країни навчаємо взвод за раз, щоб сертифікувати українців і переконатися, що вони можуть правильно використовувати та обслуговувати системи, — сказав Міллі. — За кілька тижнів українці матимуть у бою навчену, далекобійну реактивну артилерію”.

[ + – ] Голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі

За словами генерала, крім цього, 420 українських солдатів навчилися поводитися з гаубицею M777, 300 — з самохідною установкою M109, 129 освоїли бронетранспортери 113, 100 навчилися використовувати безпілотники.

"До кінця червня ми передамо системи HIMARS, боєприпаси, навчені розрахунки для бойового застосування в обороні України", — запевнив він.

Що дасть застосування сучасних РСЗВ?

Під час брифінгу міністру оборони США Ллойду Остіну поставили запитання, чи може передача 10 сучасних РСЗВ, анонсованих США, Великою Британією та Німеччиною, змінити становище на фронті на користь України, адже в Росії значно більше артилерії. Остін підкреслив, що можливості HIMARS або M270 не варто порівнювати з іншими РСЗВ, оскільки вони використовують високоточні боєприпаси.

"Із належно навченим екіпажем вони уразять те, на що націлилися, і це дає досить хороші можливості з точки зору дальності", — сказав міністр.

Марк Міллі додав, що ніякий окремо взятий вид зброї не здатний змінити баланс сил, важливим є поєднання різних видів озброєнь.

"В українців є міномети, вони б'ють на 5, 7, 8 км, у них є ствольна артилерія, яка б'є на 25 км прицільним вогнем із 777-х. Крім того, у них є реактивні снаряди, що пролітають до 40 км. А тепер HIMARS вийде на 85 км, — сказав генерал. — Ми щойно провели сертифікацію для цих хлопців. При правильному використанні зброї вони повинні мати можливість вражати значну кількість цілей, і це матиме значення у поєднанні з 777-ми, що вражають на 40 і 25 км, та мінометами”.

Марк Міллі повідомив також, що західні союзники вже передали Україні 97 тис. протитанкових систем, що перевищує кількість усіх танків у світі. Крім цього, ЗСУ отримали 237 танків, понад 300 БМП, близько 1600 ЗРК і близько 60 тис. снарядів для систем ППО, а також 260 артилерійських систем.

Нагадаємо, раніше Міллі заявив, що США навчають українців поводження з РСЗВ HIMARS за прискореною програмою.

Також Марк Міллі високо оцінив навички українських артилеристів, але водночас зазначив, що щодо кількості військової техніки російські війська мають перевагу.

Також американські воєначальники розповіли, як США реагують на запити ЗСУ на постачання озброєнь.