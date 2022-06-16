У артилеристів ЗСУ більше навичок, ніж у росіян, — генерал армії США (відео)

За словами Марка Міллі, українці використовують якісніші артилерійські прийоми в плані тактики та маневреності. Росіяни ж ведуть масовий вогонь і по військових, і по мирному населенню.

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Під час недавнього брифінгу голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі високо оцінив навички українських артилеристів, але водночас зазначив, що щодо кількості військової техніки російські війська мають перевагу. Про це повідомляє PBS NewsHour.

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"Оцінки кількості військової техніки відрізняються. Одні говорять 4,5,6 до одного, інші — 10, 15 до одного, треті — 20 до одного. Кількісно вони мають перевагу, це важливо. Але війна — це не тільки цифри, але й і те, як їх застосовують. Росіяни застосовують артилерію так, щоб ударити вогневою міццю і по українських позиціях, і по цивільному населенню. За деякими оцінками, загинули вже 20 тисяч жителів України, 7 млн людей стали внутрішніми переселенцями, 6 млн біженців", — сказав Міллі.

[ + – ] Генерал Марк Міллі про навички українських військових з 29:55

За його словами, росіяни застосовують масовий вогонь: одночасно стріляють із кількох знарядь, але не завжди досягають воєнного результату. Українці, з іншого боку, використовують якісніші артилерійські техніки й завдають шкоди російським військам.

"Росіяни втратили 20-30% своєї військової техніки, це суттєво. Це багато. Тому українці ведуть ефективний бій, тактично і в плані маневрів", — зазначив Міллі, додавши, що країни Заходу постачатимуть артилерію Україні, і що теперішні поставки — це тільки початок.

Повідомляється про заплановані поставки, 300-400 артилерійських стволів, причому ствольної, а не реактивної артилерії.

Раніше Фокус повідомляв, що окупація Миколаєва та Одеси — мета Росії, якщо їм вдасться захопити Донбас. Це стратегічні населені пункти, бо без Одеси Україна не матиме виходу до моря, а Миколаїв — все одно, що "ворота" до Одеси, попри те, що їх поділяє понад сотня кілометрів.

Нагадаємо, що Україні доведеться вести переговори з Росією — про це вкотре заявив французький президент Емманюель Макрон. За його словами, перемога України у війні — єдиний бажаний результат, проте на певному етапі, коли завершаться бої, все ж таки доведеться сісти за стіл переговорів.