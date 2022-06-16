У артиллеристов ВСУ больше навыков, чем у россиян, — генерал армии США (видео)

По словам Марка Милли, украинцы используют более качественные артиллерийские приемы в плане тактики и маневренности. Россияне же ведут массовый огонь и по военным, и по мирному населению.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Во время недавнего брифинга председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли высоко оценил навыки украинских артиллеристов, но вместе с тем отметил, что в отношении количества военной техники у российских войск преимущество. Об этом сообщает PBS NewsHour.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Оценки количества военной техники разнятся. Одни говорят 4,5,6 к одному, другие — 10, 15 к одному, третьи — 20 к одному. В количественном отношении у них преимущество, это важно. Но война — это не только цифры, но и то, как их применяют. Россияне применяют артиллерию таким образом, чтобы ударить огневой мощью и по украинским позициям, и гражданскому населению. По некоторым оценкам, погибли уже 20 тысяч жителей Украины, 7 млн человек стали внутренними переселенцами, 6 млн беженцев", — сказал Милли.

[ + – ] Генерал Марк Милли — о навыках украинских военных с 29:55.

По его словам, россияне применяют массовый огонь: одновременно стреляют из нескольких орудий, но не всегда достигают военного результата. Украинцы, с другой стороны, используют более качественные артиллерийские техники и наносят урон российским войскам.

"Россияне потеряли 20-30% своей военной техники, это существенно. Это много. Поэтому украинцы ведут эффективный бой, тактически и в плане маневров", — отметил Милли, добавив, что страны Запада будут поставлять артиллерию Украине, и что текущие поставки — это только начало.

Сообщается о запланированных поставках, 300-400 артиллерийских стволов, причем ствольной, а не реактивной артиллерии.

Ранее Фокус сообщал, что оккупация Николаева и Одессы — цель России, если им удастся захватить Донбасс. Это стратегические населенные пункты, потому что без Одессы у Украины не будет выхода к морю, а Николаев — все равно, что "ворота" в Одессу, несмотря на то, что их разделяет больше сотни километров.

Напомним, что Украине придется вести переговоры с Россией — об это в очередной раз заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, победа Украины в войне — единственный желанный исход, однако на определенном этапе, когда завершатся бои, все же придется сесть за стол переговоров.