"Поставляємо за зверненням ЗСУ": у США відповіли на запит ОП про тисячі танків та гаубиць

Глава Пентагону заявив, що Залужний запитував 10 батальйонів артилерії, а отримав 12, те саме і з танками й БМП. Партнери допомагають українській армії всією необхідною зброєю.

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Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі після конференції "Рамштайн-3" відповіли про публічні запити України на сотні танків, гаубиць та систем РСЗВ. Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Один із журналістів сказав про те, що Україна публічно просила 1000 гаубиць, 500 танків та 300 систем РСЗВ, а союзники та США не поставляють зброї в потрібних кількостях. На це Остін відповів, що він на контакті з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, від якого вони одержують списки необхідної зброї.

"Вони просили 10 батальйонів артилерії; поставлено 12 батальйонів артилерії. Знову ж таки, поставлено 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків — вони отримали 237 танків. Вони просили 100 бойових машин піхоти вони отримали понад 300. Ми поставили, 1600 або близько систем ППО (Стінгерів – Фокус) і близько 60 тисяч ракет до них", — зазначив глава Пентагону.

Також він зазначив, що загалом українська армія отримала 383 одиниці ствольної чи ракетної артилерії, а також 500 тисяч снарядів до них. Тому, за словами Ллойда Остіна, міжнародне суспільство постачає все, про що просить Міноборони України так швидко, як це можливо.

Ми з генералом Міллі брали участь у багатьох боях

Міністр оборони США поставив під сумнів повідомлення від заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що ЗСУ отримали лише 10% від необхідного.

"Ми з генералом Міллі брали участь у багатьох боях, і коли ви в бою, ви ніколи не можете отримати достатньо того, що хочете. Ви завжди хочете більшого. Ви завжди вірите, що вам потрібно більше, і я це відчував. І тому я, звичайно, розумію, до чого хилять українці, і ми наполегливо добиватимемося, щоб отримати все, що їм потрібно", — резюмував глава Пентагону.

Нагадаємо, в межах нового пакету допомоги від США Україна отримає берегові ракетні комплекси Harpoon нового зразка. Водночас американські реактивні установки HIMARS прибудуть до України до кінця червня.