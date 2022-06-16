"Поставляємо за зверненням ЗСУ": у США відповіли на запит ОП про тисячі танків та гаубиць
Глава Пентагону заявив, що Залужний запитував 10 батальйонів артилерії, а отримав 12, те саме і з танками й БМП. Партнери допомагають українській армії всією необхідною зброєю.
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Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі після конференції "Рамштайн-3" відповіли про публічні запити України на сотні танків, гаубиць та систем РСЗВ. Про це повідомляє сайт Пентагону.
Один із журналістів сказав про те, що Україна публічно просила 1000 гаубиць, 500 танків та 300 систем РСЗВ, а союзники та США не поставляють зброї в потрібних кількостях. На це Остін відповів, що він на контакті з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, від якого вони одержують списки необхідної зброї.
"Вони просили 10 батальйонів артилерії; поставлено 12 батальйонів артилерії. Знову ж таки, поставлено 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків — вони отримали 237 танків. Вони просили 100 бойових машин піхоти вони отримали понад 300. Ми поставили, 1600 або близько систем ППО (Стінгерів – Фокус) і близько 60 тисяч ракет до них", — зазначив глава Пентагону.
Також він зазначив, що загалом українська армія отримала 383 одиниці ствольної чи ракетної артилерії, а також 500 тисяч снарядів до них. Тому, за словами Ллойда Остіна, міжнародне суспільство постачає все, про що просить Міноборони України так швидко, як це можливо.
Ми з генералом Міллі брали участь у багатьох боях
Міністр оборони США поставив під сумнів повідомлення від заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що ЗСУ отримали лише 10% від необхідного.
"Ми з генералом Міллі брали участь у багатьох боях, і коли ви в бою, ви ніколи не можете отримати достатньо того, що хочете. Ви завжди хочете більшого. Ви завжди вірите, що вам потрібно більше, і я це відчував. І тому я, звичайно, розумію, до чого хилять українці, і ми наполегливо добиватимемося, щоб отримати все, що їм потрібно", — резюмував глава Пентагону.
Нагадаємо, в межах нового пакету допомоги від США Україна отримає берегові ракетні комплекси Harpoon нового зразка. Водночас американські реактивні установки HIMARS прибудуть до України до кінця червня.