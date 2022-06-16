"Поставляем по обращению ВСУ": в США ответили на запрос ОП о тысячах танков и гаубиц

Глава Пентагона заявил, что Залужный запрашивал 10 батальонов артиллерии, а получил 12, то же самое и с танками и БМП. Партнеры помогают украинской армии всем необходимым оружием.

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Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамштайн-3" ответили о публичных запросах Украины на сотни танков, гаубиц и систем РСЗО. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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Один из журналистов сказал о том, что Украина публично просила 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем РСЗО, а союзники и США не поставляют оружия в нужных количествах. На это Остин ответил, что он на контакте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, от которого они получают списки необходимого оружия.

"Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков — они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты — они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров – Фокус) и около 60 тысяч ракет к ним", — отметил глава Пентагона.

Также он отметил, что в общей сложности украинская армия получила 383 единицы ствольной или ракетной артиллерии, а также 500 000 снарядов к ним. Поэтому по словам Ллойда Остина, международное общество поставляет все, о чем просит Минобороны Украины так быстро, как это возможно.

Мы с генералом Милли участвовали во многих боях

Министр обороны США подверг сомнению сообщения от замминистра обороны Анны Маляр о том, что ВСУ получили только 10% от необходимого.

"Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно", — резюмировал глава Пентагона.

Напомним, в рамках нового пакета помощи от США Украина получит береговые ракетные комплексы Harpoon нового образца. Вместе с тем американские реактивные установки HIMARS прибудут в Украину до конца июня.