США пообещали поставить HIMARS в Украину уже до конца июня

Вместе с реактивными системами залпового огня в Украину приедут бойцы ВСУ, прошедшие обучение по их использованию.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS будут поставлены Украине до конца текущего месяца. Об этом он сказал в ходе выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 15 июня, передает BBC.

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По словам Милли, помимо американских РСЗО в страну попадут боеприпасы к ним, а также украинские военнослужащие, которые прошли обучение по использованию HIMARS. Также генерал указал, что США и союзники обучили 60 украинских бойцов на HIMARS, 420 на гаубицах M777, и других на бронетранспортерах и беспилотниках.

Помимо этого Милли добавил, что международное сообщество предоставило Украине 97 тысяч противотанковых систем — это больше, чем самих танков во всем мире.

Напомним, вчера на брифинге представитель Пентагона заявил, что Вооруженные силы Украины будут получать от США разведывательные данные для нанесения ударов по целям российских войск с помощью РСЗО, обучение на которых прошло в ускоренном режиме в связи с полномасштабной войной.

Тем временем в Госдуме РФ пригрозили, что если ВСУ получат реактивные системы залпового огня дальнего действия, Россия может в ответ нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры и государственным учреждениям. При этом НАТО ответных действий на поставки HIMARS со стороны государства-агрессора не ожидает.

Также мы писали о том, как в ВСУ пообещали нанести удар по Керченскому мосту, как только Украиной будет получено подходящее для этого вооружение.