НАТО не ожидает со стороны РФ ответных мер из-за поставок Украине РСЗО HIMARS

Генсек Альянса считает, что поставки Украине новых систем залпового огня происходит в рамках права страны на самооборону, что закреплено в договоре ООН.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 июня в интервью телеканалу CNN заявил, что Альянс не ожидает ответных мер со стороны Российской Федерации из-за поставок Украине новейших реактивных систем залпового огня HIMARS.

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По его словам, поставки оружия Киеву происходит в рамках договора ООН, в котором говорится о праве на самооборону.

"Нет, я этого не предвижу, потому что то, что делают союзники по НАТО и НАТО, — это оказание поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, и это право закреплено в договоре ООН", — сказал Столтенберг.

Заявление президента Джо Байдена

Отметим, что во вторник президент США Джо Байден опубликовал статью в The New York Times. в которой описал стратегию Соединенных Штатов по преодолению агрессии РФ в отношение Украины. В ней глава Белого дома аргументировал решение поставить Украине более совершенные ракетные системы, которое значительно укрепят обороноспособность украинской армии.

По его словам с новыми РСЗО Украина сможет занимать максимально сильную позицию в переговорах с Кремлем.

"Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине", — написал Байден.

Реакция Москвы

В свою очередь российская сторона считает, что поставки Украину реактивных систем залпового огня HIMARS приводит только к эскалации конфликта. Несмотря на заверения Вашингтона о том, что США поставляет Украине новейшие РСЗО исключительно в оборонительных целях, поскольку они "не смогут поражать цели за пределами украинской территории", Москва считает, что ВСУ будут использовать оружие для нанесения удара по российской территории.

"Любые поставки оружия, из-за которых продолжается эскалация, увеличивают риск такого развития событий, при котором усиливается возможность прямого противостояния России и США", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

По словам российского дипломата, наращивания поставок новейшего вооружения Украине только повышает риски прямого столкновения.

"Вашингтон продолжает свой курс на то, что мы много раз характеризовали, как намерение вести войну до последнего украинца, чтобы нанести — как они сами говорят — стратегическое поражение России. Это беспрецедентно. Это опасно", — подчеркнул Рябков.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные РСЗО HIMARS. Боеприпасы, которыми будут укомплектованы новые системы позволяют эффективно поражать цели на расстоянии до 80 км.

Киев заверил официальный Вашингтон в том, что американское оружие не будет применяться по территории РФ. В свою очередь, в Белом доме заявили, что по мере развития военного конфликта, будут корректировать свою военную помощь в соответствии с насущными потребностями Украины.