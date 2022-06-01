РСЗО HIMARS, гаубицы и вертолеты: что войдет в новую военную помощь Украине от США
Согласно одобренному пакету военной помощи, в нашу страну отправятся тысячи Javelin и Stinger, а также новая партия дронов-убийц Switchblade.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные артиллерийские системы HIMARS с боеприпасами к ним. Соответствующее заявление американского президента было размещено на сайте Белого Дома.
"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от наступления русских. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь в борьбе Украины за свободу", — заявил Байден.
О точном количестве такого вооружения не сообщается.
Что известно о HIMARS
HIMARS — это реактивная система залпового огня. Согласно данным армии США, ракеты, выпущенные этими системами, имеют дальность около 70 км. Она предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Что еще войдет в новый пакет военной помощи
В рамках новой военной помощи от США на $700 млн Украина получит:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 6500 противотанковых систем Javelin;
- более 20 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- 108 155-мм гаубиц и более 220 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 90 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 7000 единиц стрелкового оружия и 50 000 патронов к ним;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара и другие средства защиты.
"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны", — сказано в сообщении Пентагона.
Напомним, 1 июня стало известно, что Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $700 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пообещал не использовать ракетные системы залпового огня для поражения целей на территории РФ.
Тем временем в МИД РФ заявили, что поставки РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США.