РСЗО HIMARS, гаубицы и вертолеты: что войдет в новую военную помощь Украине от США

Согласно одобренному пакету военной помощи, в нашу страну отправятся тысячи Javelin и Stinger, а также новая партия дронов-убийц Switchblade.

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Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные артиллерийские системы HIMARS с боеприпасами к ним. Соответствующее заявление американского президента было размещено на сайте Белого Дома.

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"Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от наступления русских. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь в борьбе Украины за свободу", — заявил Байден.

О точном количестве такого вооружения не сообщается.

Что известно о HIMARS

HIMARS — это реактивная система залпового огня. Согласно данным армии США, ракеты, выпущенные этими системами, имеют дальность около 70 км. Она предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Что еще войдет в новый пакет военной помощи

В рамках новой военной помощи от США на $700 млн Украина получит:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 6500 противотанковых систем Javelin;

более 20 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

108 155-мм гаубиц и более 220 000 155-мм артиллерийских снарядов;

90 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

более 7000 единиц стрелкового оружия и 50 000 патронов к ним;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные корабли береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара и другие средства защиты.

"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны", — сказано в сообщении Пентагона.

Напомним, 1 июня стало известно, что Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $700 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пообещал не использовать ракетные системы залпового огня для поражения целей на территории РФ.

Тем временем в МИД РФ заявили, что поставки РСЗО HIMARS могут привести к столкновению России и США.