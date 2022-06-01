РСЗВ HIMARS, гаубиці та вертольоти: що увійде до нової військової допомоги Україні від США

Дальність стрільби реактивних систем залпового вогню HIMARS становить близько 80 км і призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО, а також надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

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Президент США Джо Байден підтвердив, що у межах нового пакету військової допомоги Україна отримає високомобільні артилерійські системи HIMARS із боєприпасами до них. Відповідну заяву американського президента було розміщено на сайті Білого Дому.

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"Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями та передовим озброєнням, зокрема HIMARS з боєприпасами для поля бою, для захисту своєї території від наступу росіян. Ми і надалі будемо лідерами у світі, надаючи історичну допомогу у боротьбі України за свободу", — заявив Байден.

Про точну кількість такого озброєння не повідомляється.

Що відомо про HIMARS

HIMARS — це реактивна система залпового вогню. За даними армії США, ракети, випущені цими системами, мають дальність близько 70 км. Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Що ще увійде до нового пакету військової допомоги

У межах нової військової допомоги від США на $700 млн Україна отримає :

понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

понад 6500 протитанкових систем Javelin;

понад 20 000 інших протитанкових систем;

більш ніж 700 тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

108 155-мм гаубиць та понад 220 000 155-мм артилерійських снарядів;

90 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;

200 бронетранспортерів M113;

понад 7000 одиниць стрілецької зброї та 50 000 набоїв до них;

75 000 комплектів бронежилетів та касок;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні кораблі берегової оборони;

22 контрартилерійські радари та інші засоби захисту.

"Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони", — сказано в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $700 млн. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Київ пообіцяв не використовувати ракетні системи залпового вогню для ураження цілей на території РФ.

Тим часом у МЗС РФ заявили, що постачання РСЗВ HIMARS може призвести до зіткнення Росії та США.