Постачання Україні РСЗВ HIMARS можуть призвести до зіткнення Росії та США, — МЗС РФ

Російські політологи розцінили заяву МЗС, як готовність завдати удару по території США з підводних човнів, що знаходяться на чергуванні в Атлантичному океані.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В МЗС РФ упевнені, що надання Збройним силам України американських ракетних систем HIMARS збільшує ризики прямого військового зіткнення Росії та України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Будь-які постачання озброєнь, які продовжуються, збільшуються, підвищуючи ризики такого розвитку, — сказав заступник глави російського МЗС Сергій Рябков. — Триває лінія, яку ми вже багато разів характеризували як прагнення вести війну до останнього українця, як відображення установки на те, щоб завдати — як вони (американці) самі це кажуть — стратегічної поразки Росії. Це безпрецедентно, це небезпечно".

Рябков наголосив також, що вороги Росії зацікавлені у затягуванні війни.

[ + – ] Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков

Військовий політолог, доцент кафедри політології та соціології Російського економічного університету Олександр Перенджієв, коментуючи заяву Рябкова, підкреслив, що РФ доведеться завдати удару по території США, щоб зірвати постачання далекобійних РСЗВ. Він запевняє, що це вимушений захід, оскільки загроза нависає якщо не над Москвою, то принаймні над Московською областю: американські ракети здатні досягати таких відстаней.

Перенджієв вважає, що вже не йдеться про ураження військових ешелонів на території України. Удари завдаватимуть по американських логістичних центрах, кораблях і літаках.

"У нас є підводні човни поблизу Штатів, ведеться відповідний моніторинг, — нагадав він. — Думаю, такої позиції дотримується не лише Рябков, а й найвище керівництво Росії".

Чим примітні РСЗВ HIMARS

HIMARS — це сучасна система РСЗВ із налагодженим ланцюжком виробництва, що дозволить закуповувати їх і снаряди до них без особливих труднощів.

Установка здатна стріляти 227-мм ракетами, зокрема високоточними. Також вона може стріляти балістичними ракетами малої дальності ATACMS.

Артилерійські ракети з найбільшою дальністю дії, доступні наразі для цієї системи, — це M30 (боєголовка суббоєприпасу) і M31 (унітарна боєголовка) з точним наведенням, що керуються через GPS і можуть уражати цілі на відстані приблизно 80 км. Найбільші ракети ATACMS можуть вести стрільбу на дальність до 300 км.

Що передувало реакції російського МЗС

Американський уряд заявив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS передадуть Україні з ракетами, дальність стрільби яких — приблизно 80 км. Раніше президент США Джозеф Байден наголосив, що США не збираються відправляти в Україну ракети, які можуть досягти російської території.

У відповідь на це заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв сказав, що це "розумне" рішення, адже в разі атаки на російські міста росіяни завдали б удару "по центрах ухвалення рішень", причому не тільки в Києві.

Про те, що Україна не має наміру обстрілювати російську територію з американських РСЗВ, заявив також президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що Україна не хоче уподібнюватися до російських військових, які обстрілювати з важкого озброєння мирних жителів.