Американські системи HIMARS дозволяють ЗСУ уражати цілі на відстані до 80 км
Гаубиці M777, які постачаються Україні, ґрунтовно підвищили вогневу міць артилерії ЗСУ. При тому, що їхній радіус дії порівняно нижчий, ніж у HIMARS.
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За повідомленнями американського керівництва, реактивні системи залпового вогню HIMARS, постачання яких раніше анонсувалися, передадуть Україні з боєприпасами, дальність стрільби яких становить приблизно 80 км, що набагато менше, ніж максимальний радіус дії таких систем — приблизно 300 км. Але водночас і набагато більше, якщо порівнювати з артилерією, яка раніше була на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє CNN.
Гаубиці M777, наприклад, які Україна почала отримувати минулого місяця, значно збільшили вогневу міць артилерії ЗСУ. Але їхній радіус дії істотно менший, ніж у HIMARS.
Яку зброю США постачає Україні?
Серед іншого, у новому пакеті військової допомоги США нададуть ЗСУ ПТРК "Джавелін", боєприпаси, гелікоптери, тактичні транспортні засоби, а також запчастини.
Узгодження постачання далекобійної артилерії супроводжувалося дискусією у вищому керівництві Сполучених Штатів. Деякі американські політики були проти постачання озброєнь, якими могли б завдавати ударів по російській території.
Не застосовувати HIMARS по території РФ
Київ запевнив офіційний Вашингтон, у тому американська зброя не застосовуватиметься територією РФ. Зі свого боку, представники Вашингтона заявили, що в міру розвитку військового конфлікту коригуватимуть свою підтримку відповідно до нагальних потреб України.
Україна вестиме діалог з РФ з позиції сили
До того ж, представники США висловилися про те, що нові ракетні системи дозволять Україні вести діалог із "максимально сильною позицією за столом переговорів з РФ" і вкотре повторили, що "ні публічно, ні в приватних бесідах не чинитимуть тиск на український уряд із тим, щоб Київ пішов на будь-які територіальні поступки на догоду Москві".
Раніше Фокус повідомляв, що президент Байден підтвердив, що Україні передадуть американські РСЗВ із високоточними ракетами.